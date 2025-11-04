Svolta Pavlovic, prima richiesta dall’estero: ecco la risposta del Milan

Il difensore serbo è stato protagonista positivo di questo inizio di stagione: le sue prestazioni non sono state ignorate fuori dai confini italiani, ma…

Il ritorno di Massimiliano Allegri ha trasformato il Milan, cambiato un po’ anche dal mercato, in una squadra più equilibrata e che subisce meno. Tra i giocatori che stanno beneficiando del suo arrivo c’è sicuramente Strahinja Pavlovic, diventato un difensore più disciplinato e attento.

Da braccetto sinistro della difesa a tre sta disputando delle buone prestazioni. Nell’ultima partita di Serie A contro la Roma è stato suo il gol della vittoria. Si è riversato in avanti con grande velocità in un’azione di contropiede e ha concluso efficacemente di sinistro sul preciso assist di Rafael Leao. È andato in rete per la seconda volta in questo campionato, la prima era stata contro la Cremonese nella prima giornata: allora fece gol con un colpo di testa, situazione più consona per lui. Ora sta imparando anche a inserirsi in fase offensiva, cosa che sembrava difficile da pensare nella scorsa stagione.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Pavlovic: la situazione

Nel suo primo anno in Italia il nazionale serbo aveva palesato diversi limiti. Si era rivelato un difensore abbastanza irruento, non sempre abile nella lettura delle azioni e in marcatura. Anche palla al piede aveva qualche difficoltà. Era il classico centrale “ruvido” che alternava delle buone prestazioni in cui veniva esaltata sua esuberanza fisica ad altre negative in cui emergevano tutti i suoi difetti tecnici, tattici e mentali.

Con Allegri come allenatore e con un Milan più forte nella fase difensiva è cresciuto e deve continuare ad esprimersi su ottimi livelli. È un giocatore umile, non c’è rischio che si esalti troppo, però deve continuare a lavorare sodo per migliorare costantemente. Quando indossi la maglia rossonera, non puoi permetterti di rilassarti.

In attesa di Parma-Milan, prossimo impegno della squadra di Allegri in Serie A, oggi è trapelata un’indiscrezione di mercato che riguarda proprio Pavlovic. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che emissari del Galatasaray hanno preso contatti per sondare la disponibilità del difensore serbo. Un tentativo a vuoto, dato che in questo momento il giocatore è un titolarissimo e non è pensabile la sua cessione.

La Gazzetta dello Sport scrive che “il Milan per privarsene è disposto a prendere in considerazione solo offerte superiori a 20 milioni di euro, se non di più“, ma oggi vendere Pavlovic non è proprio un’ipotesi. Servirebbe la cosiddetta offerta shock, però in questo momento non risulta che nessuno stia pensando di mettere sul tavolo 40-50 milioni di euro per l’ex Salisburgo. Mancano anche due mesi all’inizio della sessione invernale del calciomercato, ci sono tante partite da disputare e ogni club ha tempo per fare le dovute valutazioni su acquisti e cessioni.

La sensazione è che Pavlovic rimarrà a Milano almeno fino al termine della stagione. Già nel gennaio scorso aveva rifiutato la possibilità di andare in Turchia. Sia Fenerbahce che Galatasaray si erano fatti avanti, così come il Crystal Palace e il Leicester City in Premier League. Niente da fare, ha voluto rimanere al Milan e probabilmente è stata la scelta giusta.