Milan, il tempo è scaduto: conto alla rovesce per l’addio

Il giocatore è pronto a salutare il Diavolo durante il calciomercato invernale. Ora le possibilità appaiono sempre meno: il punto della situazione

Addio a gennaio. La possibilità di vedere il calciatore salutare il Milan già durante il calciomercato invernale è davvero concreta. Per lui è stato un avvio complicato e il club rossonero sta pensando seriamente di privarsene. Lo avrebbe voluto fare già in estate, ma alla fine è tutto saltato.

Il calciatore ha preferito rimanere al Diavolo, determinato a convincere la dirigenza e l’allenatore. Le occasioni non sono state poche per provarci: al 5 novembre sono, infatti, undici le presenze con 768 minuti disputati. Massimiliano Allegri ha dimostrato di volergli dare fiducia. Una fiducia non certo ripagata come si sperava.

Santiago Gimenez sta ampiamente deludendo le attese: un gol e due assist fin qui non sono numeri accettabili per un centravanti. E dire che in un paio di circostanze, il messicano ha dato segnali positivi, contro la Juventus e la Fiorentina, ad esempio, aveva fato molto bene.

Contro Pisa e Atalanta, invece, davvero male. Nelle scorse ore, così, è arrivata la notizia che rischia di mettere fine alla sua avventura in rossonero: Gimenez nella tarda serata di ieri ha annunciato lo stop per infortunio.

Gimenez si ferma, ora il Milan è più lontano

“Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con molta voglia di aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è cresciuto ed è arrivato il momento di fermarmi. Adesso tocca riprendermi e prepararmi per stare con voi il prima possibile. Grazie per il supporto, ci vediamo presto“.

Quando rientrerà? Difficile da dire. A questo punto Gimenez non dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Parma sabato prossimo, saltando inoltre la convocazione da parte del Messico. Ci si chiede, dunque, se tornerà dopo la sosta, già contro l’Inter, o se servirà aspettare ancora di più.

Il tempo per l’ex Feyenoord stringe: il giocatore è sotto esame e ad oggi è certamente bocciato. Le possibilità di rifarsi e di prendersi il Milan stanno venendo meno. In inverno le strade tra l’attaccante messicano e il Diavolo potrebbero così dividersi dopo un solo anno.