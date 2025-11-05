Ultim’ora, Allegri esulta: recuperato un titolare per Parma-Milan

Notizie positive da Milanello: un titolarissimo si è allenato in gruppo e potrà essere convocato per il prossimo match di Serie A.

Il Milan non sta avendo molta sorte per quanto riguarda gli infortuni. L’ultima sosta nazionali ha creato non pochi problemi, e anche successivamente dei giocatori si sono infortunati. Nella lista di coloro che in queste settimane non hanno potuto dare il loro contributo alla squadra c’è Christian Pulisic.

L’ex Chelsea aveva accusato una lesione del bicipite femorale destro durante un’amichevole tra Stati Uniti e Australia lo scorso 15 ottobre. Nell’ambiente rossonero ci fu non poca irritazione verso il commissario tecnico Mauricio Pochettino e lo staff della nazionale americana, perché il calciatore aveva già una caviglia non messa benissimo ed è stato mandato in campo lo stesso, nonostante non si trattasse di un match importante.

Pulisic convocato per Parma-Milan

La buona notizia è che finalmente Pulisic è pronto per tornare a giocare con il Milan. Nell’allenamento di oggi a Milanello ha lavorato regolarmente in gruppo e questo significa che va verso il ritorno tra i convocati. Sabato la squadra di Massimiliano Allegri giocherà a Parma e lui ci sarà, vedremo se già da titolare oppure se dalla panchina.

Il rientro del nazionale americano è fondamentale, trattandosi di un elemento decisivo nella fase offensiva rossonera. Nelle prime 8 presenze stagionali ha totalizzato 6 gol e 2 assist. In una squadra che crea abbastanza e spreca qualche occasione di troppo il suo ritorno è certamente utile. Inoltre, Allegri deve rinunciare a Santiago Gimenez per alcune settimane e disporre di un calciatore in più nel reparto offensivo fa comodo.

Da sottolineare anche che il Milan ha dialogato con la federazione calcistica degli Stati Uniti per far evitare a Pulisic la prossima sosta nazionali, prevista proprio dopo la prossima giornata di campionato. Sembra che le parti siano arrivate a un accordo e che l’ex Chelsea resterà a Milano, così da potersi concentrare sul recupero della migliore condizione fisica.