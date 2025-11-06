Calciomercato Milan, è Mario Gila il colpo per la difesa: i dettagli

Gila della Lazio è diventato uno dei nomi preferiti da Tare per rinforzare la difesa del Milan: le cifre e tutti i dettagli dell’affare

Il Milan sarà probabilmente molto attivo nel mercato di gennaio. Lo è stato anche in estate, in entrata e in uscita, ma la rosa è rimasta comunque incompleta. Massimiliano Allegri è stato accontentato nell’ultima settimana di agosto con l’arrivo di Adrien Rabiot (non convocato dalla Francia per la sosta di novembre) ma non per il difensore centrale. Igli Tare ha provato prima con Akanji e poi con Joe Gomez, ma alla fine ha ripiegato su David Odogu, finora mai visto in campo. Tomori, Gabbia e Pavlovic stanno dando ampie garanzie di rendimento e di continuità, e lo sta facendo, pian piano, anche Koni De Winter quando viene chiamato in causa. All’appello però manca sicuramente un altro centrale e Tare ci sta già lavorando in vista del mercato di gennaio. Gomez del Liverpool è sempre uno dei maggiori candidati, ma il direttore sportivo sta vagliando anche altre piste. E non ha smesso di pensare ad un suo pupillo.

Milan, Tare vuole Gila: i costi dell’affare

La volontà di Tare e di Allegri è molto chiara: acquistare un difensore di esperienza e che sia in grado di portare tutto il reparto a fare un salto di qualità. Ecco perché uno dei nomi preferiti dal dirigente e anche dell’allenatore è Mario Gila, che potrebbe presto lasciare la Lazio. Sarebbe stato perfetto per sostituire Malick Thiaw, ceduto al Newcastle per 40 milioni, ma Claudio Lotito ha chiuso ogni porta alle cessioni per via del blocco del mercato.

Gila è perfetto perché conosce il campionato di Serie A ma anche per le sue caratteristiche. Un difensore moderno, esplosivo e molto abile anche con il pallone fra i piedi per la prima costruzione. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è arrivato in Italia proprio per un’intuizione di Tare quando era direttore sportivo della Lazio. Dopo tanti anni in Italia, è adesso da considerare un difensore di alto livello e pronto per fare il salto in una big che lotti per obiettivi importanti. Il Milan lo segue con grande interesse: difficile arrivarci a gennaio, anche perché Lotito chiede dai 30 milioni in su, più facile invece un accordo per l’estate prossima. Lo spagnolo resta un nome da monitorare con grande attenzione. Oltre a lui, i rossoneri seguono anche Alessandro Circati del Parma e Thiago Gabriel del Lecce, due sorprese di questo campionato di Serie A.