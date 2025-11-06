Milan, non solo Suzuki: Tare studia un altro colpo dal Parma

La squadra di Allegri sfida il Parma nella prossima partita di Serie A: ci sono almeno un paio di giocatori gialloblu che saranno degli osservati speciali.

Dopo la fondamentale vittoria contro la Roma a San Siro, il Milan si prepara ad affrontare il Parma allo stadio Ennio Tardini. Quella di sabato sera sarà l’ultima partita prima della nuova sosta nazionali, Massimiliano Allegri chiede altri 3 punti ai suoi giocatori.

La squadra di Carlos Cuesta ha conquistato 7 punti nelle prime 10 giornate di Serie A ed è reduce da due sconfitte contro Roma e Bologna. Finora ha vinto solamente una partita e ne ha pareggiate quattro, perdendone cinque. Nei gialloblu mancheranno lo squalificato Christian Ordonez e gli infortunati Alessandro Circati e Nahuel Estevez.

Parma-Milan: due osservati speciali nella squadra di Cuesta

Il Milan non deve assolutamente sottovalutare il Parma. Ha già buttato via punti contro Cremonese e Pisa, dunque sa bene che non può permettersi un atteggiamento sbagliato in Emilia. Nella squadra di Cuesta ci sono alcuni elementi interessanti che hanno attirato l’attenzione dei principali club della Serie A.

Uno dei più interessanti è certamente Zion Suzuki, portiere giapponese arrivato a Parma nel mercato estivo 2024 per circa 8 milioni di euro. Arrivava dal Belgio, precisamente dal VV Sint-Truiden. Ha mostrato un buon potenziale e anche società della Premier League come Chelsea e Manchester United gli hanno messo gli occhi addosso. Considerando che Mike Maignan ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e che potrebbe andarsene, il Milan valuta anche lui come possibile sostituto.

Oltre a Suzuki, c’è un altro calciatore del Parma che sta attirando l’attenzione: è Mateo Pellegrino. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, gli osservatori rossoneri lo hanno già visionato dal vivo e sabato ci sarà una nuova occasione per valutarlo. Il 24enne italo-argentino ha iniziato la stagione con 5 gol (2 in Serie A, 3 in Coppa Italia) in 12 presenze.

Il club emiliano lo ha comprato dal Velez Sarsfield per 2 milioni di euro nello scorso calciomercato invernale. Un prezzo basso, però al club argentino è stato concesso anche il 50% del ricavato della futura cessione. Oggi è difficile dire se Pellegrino potrà essere un obiettivo del Milan già per gennaio, ha ancora tanto da dimostrare.

Vero che in rossonero c’è un tema centravanti, visto che Santiago Gimenez in questi mesi non ha segnato gol in Serie A e si è recentemente scoperto che ha giocato con un infortunio alla caviglia sinistra. Deve stare fermo per alcune settimane, poi vedremo se riuscirà a dare il contributo sperato. Nel frattempo, la dirigenza valuterà anche altri attaccanti.

Mateo Pellegrino: le caratteristiche dell’attaccante

Pellegrino è un figlio d’arte: suo padre è Mauricio, ex difensore di Barcellona, Valencia e Liverpool. Dopo aver smesso di giocare, è diventato allenatore e oggi guida il Lanus in Argentina. Mateo è un centravanti forte fisicamente (1,92 metri), abile nel gioco areo e nel far salire la squadra, tutte caratteristiche gradite dalle parti di Milanello. In campo gioca con intensità e possiede anche una buona tecnica.

Gli unici gol segnati in campionato sono quelli della vittoria 2-1 contro il Torino il 29 settembre. Certamente Pellegrino deve fare di più per dimostrare di poter essere affidabile davanti alla porta. Al momento, sembra acerbo ed è difficile pensare di vederlo al Milan. Comunque, gli scout rossoneri lo terranno d’occhio.