Svolta Pulisic, da Milanello all’America: l’annuncio è ufficiale

Proprio in questi istanti è arrivata la notizia da parte degli Stati Uniti. Il Milan adesso non ha più alcun dubbio

Christian Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri. Una notizia importante per un Milan che ha dovuto fare i conti, per troppe partite, con un’emergenza senza precedenti. Per Massimiliano Allegri è stata dura senza il giocatore più rappresentativo, che fino a quel momento aveva trascinato la squadra.

Mercoledì così è arrivato il primo lavoro con il resto della squadra, oggi si è ripetuto. Contro il Parma, per la partita valevole per l’undicesima giornata di Serie A, dunque, ci sarà. Toccherà a Massimiliano Allegri, adesso, scegliere se farlo giocare dall’inizio o meno.

L’americano ha dimostrato di essere capace di fare la differenza anche da subentrante. Averlo a disposizione sarà dunque fondamentale per il Diavolo che vuole chiudere nel migliore dei modi prima della nuova pausa. Una pausa che non priverà il Milan di Adrien Rabiot, escluso da Didier Deschamps.

Milan, Pulisic out dai convocati degli Stati Uniti

Ma il francese non sarà l’unico a rimanere a Milanello nelle prossime due settimane. Lo farà, infatti, anche Chris Pulisic: la notizia era nell’aria da qualche giorno, ma in questi minuti è arrivata l’ufficialità. Pochettino ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide e il nome dell’ex Chelsea non è presente, al pari dello juventino McKennie

Le partite degli Stati Uniti sono in programma il prossimo 15 e 18 novembre contro il Paraguay e l’Uruguay. Ecco i giocatori chiamati dall’ex Tottenham:

Portieri – Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City FC), Jonathan Klinsmann (Cesena), Patrick Schulte (Columbus Crews). Difensori – Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Mark Mckenzie (Toulouse FC), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), John Tolkin (Holstein Kiel), Austin Trusty (Celtic).

Centrocampisti – Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancuver Whitecaps), Aidan Morris (Middlesbrough), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Tanner Tessmann (Lione), Sean Zawadzki (Columbus Crew). Attaccanti – Brenden Aaronson (Leeds United), Folarin Balogun (Monaco), Diego Luna (Real Salt Lake), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).