Joao Felix rinato, ora fa il fenomeno all’Al Nassr: quanto è costato il flop al Milan

Joao Felix ha deluso durante la sua esperienza a Milano, ma in Arabia Saudita si sta rilanciando con l’Al Nassr: numeri notevoli con la nuova maglia.

Nella scorsa sessione invernale del calciomercato uno dei nuovi rinforzi del Milan era stato Joao Felix, arrivato dal Chelsea dopo una trattativa lampo. Operazione in prestito secco oneroso, nessun diritto di riscatto concordato tra le parti.

Dopo essere esploso nel Benfica ed essere stato pagato circa 127 milioni di euro dall’Atletico Madrid, la carriera del portoghese non ha avuto lo sviluppo che tanti si aspettavano. Nel mercato estivo 2024 il Chelsea, che lo aveva già preso in prestito nel gennaio 2023, ha fatto un investimento da oltre 50 milioni di euro per acquistarlo. Operazione che ha sorpreso e che non ha portato i risultati auspicati dai Blues, che dopo 7 gol (5 in Conference League, solo 1 in Premier League) e 2 assist in 20 presenze nella prima parte di stagione, sono stati ben felici di trovare una squadra disposta a prenderlo.

Joao Felix al Milan: costi e numeri in campo

La presentazione del bilancio 2024/2025 ha fatto emergere quanto è costato il prestito oneroso di Joao Felix al Milan: 2,9 milioni di euro. Ovviamente, nella spesa totale va aggiunto anche lo stipendio, di cui non si ha l’importo ufficiale. Ai tempi del suo arrivo in Italia si parlava di un esborso compreso tra i 2 e i 3 milioni di euro netti.

Il portoghese impressionò nel giorno del suo debutto in maglia rossonera. Era il 5 febbraio 2025 e a San Siro si giocava Milan-Roma dei Quarti di Coppa Italia: subentrato al 59′ sostituendo Christian Pulisic, al 71′ ha realizzato il gol del definitivo 3-1 con un bel tocco sotto su assist di Santiago Gimenez, entrato assieme a lui e a sua volta nuovo acquisto del mercato invernale. Sembrava l’inizio di una bella storia, invece è stata solo un’illusione.

Nonostante Sergio Conceicao gli abbia dato spazio con continuità, Joao Felix non è riuscito ad avere un rendimento di alto livello. Ha concluso la sua stagione con 3 gol e 1 assist in 21 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il Milan lo ha restituito al Chelsea al termine del prestito, non c’è stato alcun dialogo inerente una eventuale permanenza.

Il trasferimento all’Al Nassr: super stipendio e gol

Dopo aver lasciato Milano, c’è stata una trattativa per il suo ritorno al Benfica: Manuel Rui Costa, ex giocatore rossonero e oggi presidente del club portoghese, ci ha provato. Non ha avuto successo, anche perché nel frattempo c’è stato il pesante inserimento dell’Al Nassr. La squadra della Saudi Pro League ha offerto 30 milioni di euro più bonus al Chelsea per il cartellino, mentre per Joao Felix un ricco contratto da ben 17,5 milioni di euro netti annui.

Come altri prima di lui, anche il portoghese è stato criticato per aver scelto di proseguire la carriera in Arabia Saudita e non in Europa, però all’Al Nassr sta facendo davvero bene. Nelle prime 15 presenze ha totalizzato 13 gol e 2 assist. Nella recente partita di AFC Champions League Two vinta 4-0 contro il Goa ha realizzato una bella rete in rovesciata su assist di Sadio Mané.

La squadra allenata da Jorge Jesus occupa la prima posizione della classifica della Saudi Pro League. In organico c’è tantissima qualità: oltre a Felix e Mané, ci sono calciatori come Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman e Brozovic. Certamente in Arabia Saudita e, in generale in Asia, il livello è più basso di quello europeo, però l’ex di Benfica, Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea e Milan è tornato a divertirsi e a sorridere, cosa che fanno anche i tifosi dell’Al Nassr quando lo vedono incidere nelle partire.