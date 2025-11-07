Retroscena Bartesaghi, ora sappiamo perché ha iniziato così male Milan-Roma

Un inizio di partita molto difficile per Bartesaghi contro la Roma, ma c’era un motivo: lo abbiamo saputo poco fa, i dettagli

Siamo alla vigilia di una gara molto importante per il Milan di Massimiliano Allegri. Finora i rossoneri hanno trovato grossi problemi contro le piccole: Cremonese, Fiorentina e Pisa sono state le squadre che, paradossalmente, hanno creato maggiori difficoltà rispetto alle altre big. Ecco perché c’è massima attenzione per il Parma, in programma domani sera prima dell’ennesima, e finalmente ultima, sosta di questo 2025. La buona notizia è che Allegri ritroverà Christian Pulisic, che partirà dalla panchina.

Dovrà poi prendere altre scelte come ad esempio quella che riguarda la fascia sinistra: Estupinan è rientrato ma Bartesaghi vive un ottimo momento di forma, nonostante un inizio di gara contro la Roma faticoso. Una mezz’ora di quasi blackout per il terzino, che ha sbagliato qualsiasi cosa nel corso di quella fase del match, per poi crescere e migliorare come il resto della squadra. Dietro a quel pessimo inizio di partita c’è però un motivo che abbiamo scoperto solo grazie all’episodio di BordoCam su DAZN.

Milan-Roma inizia in ritardo a causa di Bartesaghi: cosa è successo

Milan-Roma è infatti iniziata un po’ in ritardo e nelle ultime ore, con il servizio dell’emittente streaming, abbiamo capito perché. Tutta “colpa” proprio di Bartesaghi, che aveva il naso sanguinante. Non si sa cosa è successo: forse qualcosa durante il riscaldamento, non si sa, ma il problema andava risolto ed è stato tamponato prima negli spogliatoi e poi proprio in campo poco prima di iniziare.

I giocatori della Roma hanno atteso quelli del Milan nel tunnel per un po’: “Iniziamo 1-0 per noi” ha scherzato Gianluca Mancini con l’arbitro Guida così come Cristante e gli altri giocatori. E il motivo era il problema al naso di Bartesaghi. Potrebbe quindi esserci questo dietro a quelle difficoltà palesi della sua prima mezz’ora di gara, anche se era in linea con la prestazione di tutta la squadra che in quella fase del match ha sofferto tantissimo la pressione e il dominio della Roma. Poi però le cose sono cambiate: Allegri ha apportato delle modifiche tattiche alla squadra e Bartesaghi, come tutta la squadra, ha alzato il livello della sua prestazione, forse dovuto anche al problema al naso rientrato. Insomma, un episodio curioso che riguarda un ragazzo in forte crescita e che forse meriterebbe un po’ di attenzione anche da parte di Gattuso per la Nazionale maggiore.