Scambio incredibile fra Milan e Inter: social scatenati (FOTO)

Il fantasioso scambio fra Milan e Inter accende i tifosi: è un’ipotesi clamoroso che ha scatenato i commenti dei nostri follower

Una delle note liete di questo inizio di stagione del Milan è Pavlovic. Surclassato di critiche nella scorsa stagione per le sue prestazioni, con Massimiliano Allegri sembra aver alzato il suo livello. E non solo dal punto di vista difensivo: il centrale serbo sta diventando un fattore anche in zona gol. La sua rete è stata decisiva contro la Roma, ed è stata straordinaria per come è partita: era nella sua area piccola a marcare Mancini prima di ritrovarsi dall’altra parte del campo ad esultare sotto la curva e col pallone sotto la maglia. Ora stiamo vedendo finalmente le sue qualità, ma deve ancora lavorare su alcuni aspetti per potersi definire un difensore più completo e più forte.

Pavlovic o Bastoni, il sondaggio sta facendo impazzire i tifosi

In questo ruolo da braccetto di sinistra ricorda molto Alessandro Bastoni, pur con caratteristiche diverse. Il difensore dell’Inter è uno dei punti di riferimento, in Italia e non solo, per questo tipo di posizione. Non si tratta solo di difendere ma anche di saper impostare, di trovare le imbucate giuste, di accompagnare l’azione e di andare in progressione palla al piede quando c’è l’occasione. Bastoni lo ha con una qualità decisamente superiore, ma Pavlovic ha anche lui le sue qualità. Ed è qui che nasce la clamorosa idea: oggi lo scambiereste Pavlovic per Bastoni?

Abbiamo fatto questa domanda ai nostri follower su Facebook. In tantissimi si sono espressi in maniera molto oggettiva, sottolineando le qualità superiori del difensore interista. Ma c’è chi fra i due apprezza di più Pavlovic e che fra i due preferirebbe tenersi il serbo. E voi, invece? Vi invitiamo a rispondere al nostro sondaggio su Facebook. Intanto l’ex Salisburgo si preparare per scendere in campo a Parma. In questi giorni si è anche parlato di un forte interessamento per lui da parte del Galatasaray.