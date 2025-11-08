Milan, colpo Osimhen: lo scambio che fa sognare i tifosi

Il Milan sogna il colpo Osimhen: l’affare sembra impossibile, ma c’è la possibilità di uno scambio (più conguaglio) col Galatasaray

Victor Osimhen è senza ombra di dubbio il centravanti che servirebbe al Milan (e non solo). Con la tripletta segnata a metà settimana contro l’Ajax col suo Galatasaray, è diventato al momento il capocannoniere della Champions League con sei gol in tre partite. In estate, è diventato totalmente un giocatore della società turca dopo un anno di prestito secco: 70 milioni al Napoli, che ha investito quei soldi per Lorenzo Lucca e per Rasmus Hojlund (preso solo dopo l’infortunio di Lukaku). Il rapporto fra il nigeriano e gli azzurri era ai limiti e quindi non c’era alcun tipo di possibilità di un ritorno, per questo arrivare ad un accordo era inevitabile e non si può parlare di rimpianto.

Ma è chiaro che un giocatore come Osimhen nel campionato turco è uno spreco. Inoltre, ha solo 27 anni, e quindi con ancora tanti anni davanti in carriera. Un ritorno al grande calcio sarà inevitabile nel giro di poco tempo e una società come il Milan, che ha bisogno di un centravanti di quel livello, farebbe bene a pensarci. Ad oggi non c’è alcun tipo di trattative né sondaggi, sappiamo perfettamente che Furlani preferisce un altro tipo di affare. Ma Osimhen è ciò che serve e ci sarebbe anche già una strategia per almeno provarci.

Milan, un giocatore più soldi per arrivare ad Osimhen

Negli ultimi giorni, infatti, si è nuovamente parlato di un interesse dal Galatasaray per Pavlovic. Non è una novità ma un ritorno di fiamma: la società turca si era interessata a lui anche lo scorso gennaio, ma alla fine il difensore ha preferito restare e oggi è da considerare un perno della formazione di Allegri. Dopo un primo anno di ambientamento difficile, anche a causa di tutto il contesto, adesso si sta dimostrando un difensore di buon valore.

Ma è chiaro che Pavlovic non è di certo insostituibile, ecco perché si potrebbe sfruttare l’interesse del Galatasaray per lui per provare ad imbastire una trattative per Osimhen. Il cartellino del serbo ha oggi un valore dai 20 ai 30 milioni: con un conguaglio da 50 milioni, il Milan potrebbe provare a convincere la società turca a lasciar partire il centravanti, ma con ovviamente la spinta del giocatore stesso. Che oggi però sta bene in Turchia: in estate, nonostante altre possibilità, ha spinto fortemente per restare, forse perché consapevole che lì avrebbe trovato la continuità necessaria per rilanciare la sua carriera, che sembrava destinata alle stelle dopo l’anno dello Scudetto al Napoli. Adesso sta tornando sulla strada giusta proprio in vista di un ritorno nel grande calcio: il Milan, se vuole davvero diventare grande, è a lui che deve pensare, costi quel che costi.