Pagelle Parma Milan 2-2, i voti ai giocatori rossoneri: Saelemaekers prima incide e poi spreca

Serie A, Parma-Milan: cronaca, risultato finale e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 11 del campionato 2025/2026.

Dopo la vittoria contro la Roma a San Siro, il Milan è andato a Parma con la volontà di ottenere altri 3 punti prima della nuova sosta nazionali. Missione fallita, risultato finale 2-2. La squadra di Massimiliano Allegri si era portata sul 2-0 dopo 25 minuti grazie ai gol di Saelemaekers e Leao, ma nel recupero ha subito il gol di Barnabè che ha ridato speranze ai padroni di casa. Nella ripresa grande prestazione dei ragazzi di Cuesta, che hanno pareggiato con Del Prato e hanno anche avuto delle chance per vincere. Le ha avute anche il Diavolo, però le ha sprecate.

Serie A, Parma-Milan: la cronaca del primo tempo

Primi minuti senza particolari emozioni, ma il Parma è aggressivo e non intende fare una partita di attendismo e contropiede. Al 9′ Leao mette un ottimo pallone verso il centro area, bravissimo Valenti nell’anticipare Nkunku, che altrimenti avrebbe avuto la possibilità di calciare a rete a pochi passi dalla porta. Al 12′ PARMA-MILAN 0-1: GOL DI SAELEMAEKERS! Conclusione rasoterra di sinistro da fuori area, Suzuki trafitto.

Al 17′ gol annullato al Parma: Cutrone devia un tiro di Sorensen, ma lo fa da una posizione di fuorigioco dentro l’area. 5 minuti dopo Saelemaekers, indemoniato stasera, guadagna un calcio di rigore: Ndiaye interviene in maniera un po’ irruenta e Di Bello fischia. L’arbitro viene richiamato dalla sala VAR per una on field review, ma dopo aver rivisto il video dell’episodio conferma il penalty assegnato. Al 25′ PARMA-MILAN 0-2: GOL LEAO! Rafa dagli 11 metri batte Suzuki, che intuisce la direzione ma non riesce a respingere la palla.

Momento favorevole ai rossoneri, che vanno alla ricerca del 3-0. Al 37′ conclusione mancina di Modric da fuori area, Suzuki para facilmente. Al 38′ colpo di testa insidioso di Delprato, bravo Maignan a parare. Al 45′ buon assist di De Winter per Nkunku, che dentro l’area calcia di destro di prima intenzione e trova Suzuki abile nel respingere in corner. Nel primo dei 4′ di recupero PARMA-MILAN 1-2: GOL DI BERNABE’. Bellissimo tiro di sinistro a giro, palla sotto l’incrocio, Maignan non può farci niente. Azione partita da un errore di Estupinan, troppo leggero in un contrasto. Il primo tempo di Parma-Milan termina 1-2. Meglio la squadra di Allegri, però i ragazzi di Cuesta hanno parzialmente raddrizzato la situazione.

Parma-Milan: il racconto del secondo tempo

Dopo l’intervallo Cuesta inserisce Troilo per un disastroso Ndiaye. Al 50′ assist di Cutrone per Pellegrino, che in scivolata colpisce a pochi passi dalla porta senza riuscire a segnare, essendo contrastato da Estupinan. C’è un controllo VAR perché si vede un tocco di braccio di Ricci, però il pallone ha sbattuto prima sulla gamba dell’ex Torino. Niente rigore per il Parma. Al 53′ Maignan respinge in corner un tiro da posizione ravvicinata, ma defilata, di Delprato. Ottimo inizio di secondo tempo della squadra emiliana. Al 57′ Delprato da solo colpisce di testa dentro l’area del Milan e manca la porta di poco. Un minuto dopo ottima chance per Bernabè, che in area calcia alto da posizione invitante.

Allegri cerca di dare una scossa inserendo Loftus-Cheek per Nkunku al 60′. Un minuto dopo palo clamoroso di testa di Pellegrini del Parma, che al 62′ pareggia con Delprato: ottimo inserimento, nessuno lo marca, e di testa trafigge Maignan: PARMA-MILAN 2-2. Al 66′ colpo di testa di Gabbia da corner di Modric, palla fuori. Al 68′ Cuesta inserisce Valeri per Lovik. Al 70′ ammonito Modric per aver interrotto una ripartenza con una trattenuta.

Allegri toglie Estupinan e Ricci per inserire Bartesaghi e Pulisic. L’allenatore del Milan spera di dare una svolta alla partita della sua squadra con questi cambi. Al 76′ clamorosa occasione sciupata da Pulisic: il colpo di tacco di Leao mette l’ex Chelsea da solo davanti a Suzuki, purtroppo il suo tiro di piatto destro manda il pallone fuori. Al 79′ assist di Modric per Saelemaekers, che prova a calciare con un colpo ad effetto, però non centra la porta e fa irritare Allegri. All’80 Cuesta toglie Bernabè e mette Hernani.

All’81’ miracolo di Maignan sulla punizione di Hernani, poi sul contropiede Saelemaekers scarta Suzuki e quando calcia c’è Sorensen a disturbalo: palla alta sul tiro a botta sicura. Il belga doveva fare molto meglio. All’87’ Allegri inserisce Athekame per De Winter. Al 90′ tiro di sinistro di Modric da fuori area, Suzuki para in due tempi rischiando un po’. Nel recupero i rossoneri provano a sfondare, ma senza successo. PARMA-MILAN 2-2.

Voti e pagelle della squadra di Allegri