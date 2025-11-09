Milan, pioggia di milioni in arrivo: trattativa con un mega sponsor

Il club rossonero potrebbe incassare una buona cifra grazie al nuovo San Siro: ecco cosa trapela su tema naming rights.

L’obiettivo dichiarato del Milan per questa stagione è tornare in Champions League, sia sul piano sportivo sia su quello economico è fondamentale prendere parte alla competizione. Gli incassi derivanti dai premi UEFA e dalla vendita dei biglietti sono importantissimi, quindi la squadra è chiamata a chiudere il campionato nelle prime quattro posizioni della classifica. Nel frattempo, la società sta lavorando per rendere il futuro ancora più solido economicamente: il progetto stadio è un punto cardine.

Com’è noto, Milan e Inter hanno recentemente completato il rogito per l’acquisto del Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe. Proprio nel quartiere di San Siro puntano a realizzare un nuovo impianto sportivo che dovrebbe essere inaugurato nel 2030 o nel 2031. Si prevede un boom di ricavi grazie alla nuova opera e alle attività commerciali previste nel progetto. Anche se tanti tifosi non sono d’accordo con il fatto di continuare ad avere una casa comune, i club hanno deciso di proseguire su questa strada e cercheranno di mettere in piedi un’opera iconica e in grado di dare una svolta economica.

Milan e Inter, nuovo stadio a San Siro: quanti ricavi dai naming rights?

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Milan e Inter sono già impegnate sui naming rights, ovvero i diritti di denominazione dello stadio. Sono partiti i contatti con alcune aziende interessate a pagare per dare il loro nome all’impianto sportivo, creando un legame tra il proprio marchio e l’opera che può diventare qualcosa di iconico, oltre a generare dei ritorni economici e commerciali positivi per tutte le parti.

Esempi famosi sono l’Emirates Stadium dell’Arsenal e l’Allianz Arena del Bayern Monaco, ci sono delle partnership ormai storiche che anche i club milanesi vorrebbero riprodurre. Anche in Italia squadre come Juventus (Allianz Stadium), Atalanta (New Balance Arena) e Udinese (Bluenergy Stadium) hanno ceduto i naming rights dei loro stadi per incassare soldi e per stringere partnership solide.

La Gazzetta dello Sport spiega che Milan e Inter puntano a trovare un accordo che permetta di ricavare oltre 20 milioni di euro a stagione. La Juventus da Allianz ne incassa circa 10. In questa fase preliminare, la richiesta dei club milanesi è di 25-30 milioni di euro annui (soldi da dividere). Vedremo se qualche azienda sarà pronta ad accontentarli. È trapelato il nome di una società che sarebbe interessata ai naming rights del nuovo San Siro, anche se non si sa ancora quanto vorrebbe investire: si tratta della Generali, prima compagnia assicurativa italiana. Vedremo che sviluppi ci saranno nei prossimi mesi. Milan e Inter non vogliono decidere a breve, sperano che si scateni una sorta di asta per incassare il più possibile.