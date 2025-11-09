Sergio Conceicao nella bufera, scoppia il caso in Arabia Saudita: “C’è preoccupazione”

L’ex allenatore rossonero sta avendo delle difficoltà nella Saudi Pro League: l’ultima sconfitta contro l’Al Ahli di Kessie ha peggiorato la sua situazione.

Dopo la separazione dal Milan al termine della scorsa stagione, Sergio Conceicao è rimasto senza squadra per un po’ di tempo. Poi l’8 ottobre scorso è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Al Ittihad, che lo ha ingaggiato per sostituire l’esonerato Laurent Blanc. Difficile rifiutare la ricca offerta arrivata dall’Arabia Saudita, anche perché si è ritrovato alla guida della squadra che ha vinto la scorsa Saudi Pro League.

In organico ha giocatori già noti al calcio europeo: Karim Benzema, Moussa Diaby, Steven Bergwijn, Houssem Aouar, N’Golo Kanté, Fabinho, Danilo Pereira e Jan Carlo Simic. Quest’ultimo è un altro ex Milan, approdato all’Al Ittihad nell’ultima finestra invernale del calciomercato per rinforzare la difesa. Il potenziale sembra ottimo per una realtà come quella saudita, però finora i risultati raccolti da Conceicao sono stati deludenti in campionato: 2 sconfitte e 2 pareggi. Decisamente meglio nelle coppe: 2 vittorie in Champions League e 1 in King’s Cup.

Al Ittihad: Sergio Conceicao rischia già l’esonero?

Nell’ultima giornata della Saudi Pro League la squadra giallonera è stata sconfitta 1-0 in casa dall’Al Ahli, vincente grazie a un gol di Riyad Mahrez, ex Manchester City. La classifica non è buona: ottavo posto a ben 13 punti di distanza dal capolista Al Nassr, capitanato da Cristiano Ronaldo e trascinato anche da Joao Felix, un altro che abbiamo visto al Milan nel recente passato.

I colleghi francesi di Footmercato.net spiegano che, dopo non essere riuscito a imporre la sua visione tattica e a trovare equilibrio nello spogliatoio al Milan, Conceicao è in una situazione difficile anche in Arabia Saudita. Stile di gioco prevedibile e squadra non coesa, è stato già messo in discussione. Diversi dirigenti dell’Al Ittihad avrebbero espresso serie preoccupazioni sulla sua capacità di gestire lo spogliatoio e di adattarsi al contesto locale. Alcuni giocatori chiave hanno persino iniziato a contestare apertamente le sue scelte tattiche e il suo stile comunicativo.

Footmercato rivela che un po’ di calciatori si dichiarano demotivati ​​e smarriti di fronte a un allenatore che non ascolta i loro feedback. La situazione interna è abbastanza tesa e il KO contro l’Al Ahli ha rappresentato altra benzina sul fuoco. Conceicao è sempre più isolato, anche perché i suoi modi di fare e di comunicare non sono molto graditi, inoltre non è portato ad ascoltare consigli e critiche: “Alcuni giocatori hanno persino iniziato a prendere le distanze – aggiunge Footmercato – dando l’impressione che lo spogliatoio si stia rivoltando contro il suo allenatore“.

Adesso c’è la sosta nazionali e probabilmente arriva nel momento giusto. Ma la partita di campionato del 21 novembre contro l’Al Riyadh potrebbe essere decisiva oppure potrebbe esserlo quella di Champions League del 24 novembre contro l’Al Duhail. Conceicao è chiamato a cambiare in meglio la situazione della squadra e vincere, altrimenti l’Al Ittihad deciderà di esonerarlo.