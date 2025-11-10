Per Estupinan è già finita: Milan, scambio secco con l’Atletico Madrid

Le ultimissime notizie legate al calciomercato: sotto la lente di ingrandimento è finito il terzino mancino sudamericano

La prestazione contro il Parma potrebbe costare cara a Pervis Estupinan. Il terzino sudamericano non giocava una partita con la maglia del Milan dal 28 settembre, giorno in cui i rossoneri sfidarono il Napoli, battendolo per 2 a 1. Il Diavolo riuscì a portare a casa i tre punti nonostante l’espulsione proprio dell’ex Brighton.

Per il mancino, che in estate è stato chiamato a prendere il posto di Theo Hernandez, è stato dunque un inizio di stagione alquanto complicato. E’ stato assente per più di 40 giorni e il suo rientro ha fatto arrabbiare i tifosi: Estupinan, d’altronde, è il colpevole principale in occasione dei due gol subiti.

Massimiliano Allegri, così, in vista del derby potrebbe decidere di tornare a puntare su Davide Bartesaghi: l’italiano gode della stima dello staff del tecnico livornese e nel corso della sua avventura è cresciuto di partita in partita. Ha dovuto faticare parecchio contro avversari tosti come Conceicao, Neres e Dodo, ma ha spesso fatto bene. Contro la Roma ha avuto un inizio da incubo, ma poi ci ha messo zampino nell’azione che ha portato al gol e ha servito un assist al bacio per Fofana.

Milan, affari con l’Atletico: il Diavolo lo riporta in Italia

Contro l’Inter, dunque, potrebbe davvero toccare a Bartesaghi, che nel frattempo andrà a giocare con la Nazionale Under 21. Se le risposte dovessero essere sempre più convincenti, in maglia rossonera, non è da escludere che l’italiano diventi di fatto il titolare del Milan.

Ed Estupinan? E’ possibile prevedere un addio già durante il calciomercato di gennaio. In Inghilterra ha parecchio mercato, avendo fatto più che bene con il Brighton, ma attenzione alla possibilità di un approdo in Spagna.

L’Atletico Madrid in estate aveva mostrato interesse nei suoi confronti. Un interesse che potrebbe tornare ad accendersi in inverno. Ecco perché non è da escludere uno scambio tra i rossoneri e i Colchoneros: da un parte Pervis Estupinan, dall’altra Matteo Ruggeri. Entrambi sono accomunati da un inizio per nulla esaltante e da tifoserie che non scoppiano proprio di gioia per loro.