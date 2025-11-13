Vogliono strappare Modric al Milan: si stanno già muovendo

Il centrocampista croato è concentrato solo sul Milan, ma in questi giorni sono già arrivate dei sondaggi per lui da altre squadre

Luka Modric è una delle note più liete di questo inizio di stagione: del Milan ma, in generale, di tutto il campionato italiano. Avere in Serie A un giocatore di questo livello è un onore, soprattutto di questi tempi in cui la qualità è sempre meno. Ma il croato non è soltanto tecnica e visione di gioco: ci sta mettendo davvero tutto anche dal punto di vista fisico, oltre ad una sconfinata intelligenza tattica che gli sta permettendo di arrivare sempre prima degli altri in un ruolo che, tra l’altro, non è proprio il suo.

Rinnovo Modric, chi può attivare l’opzione

In questi giorni si è parlato del rinnovo: Modric ha un contratto fino a giugno 2026 ma con opzione di un altro anno. A differenza di altri casi, come ad esempio quello di Pulisic, è lui a decidere se attivarla o meno. Lo farà molto probabilmente in Primavera, quando avrà il quadro più chiaro della situazione. Ad oggi infatti non avrebbe alcun motivo per decidere di non restare o addirittura di smettere nonostante l’età, ma è chiaro che da qui a pochi mesi le cose possono cambiare ed è giusto che ci pensi a tempo debito. Ma c’è già una novità molto interessante che riguarda il suo futuro.

Sondaggi da Qatar e Arabia Saudita

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nell’ultimo video pubblicato sul canale di Fabrizio Romano, ci sono già dei club che si stanno interessando a Modric. Dal Qatar e dall’Arabia Saudita, infatti, fa sapere il noto esperto di mercato, alcune squadre stanno chiedendo informazioni e si stanno approcciando al croato in vista di una possibile offerta nei prossimi mesi, magari proprio in quella fase cruciale in cui Luka dovrà decidere se attivare l’opzione col Milan o meno.

Al momento Modric è pienamente concentrato sul campo e sulla stagione. Non vuole pensare al futuro e rimanda qualsiasi tipo di decisione fra un po’ di mesi. Il suo unico obiettivo al momento è vincere con il Milan, come ha rivelato in una recente intervista: “Vincere un trofeo con questa maglia è un sogno“, ha detto. E fa un certo effetto considerando il suo incredibile Palmares di squadra e personale (ha anche un Pallone d’Oro durante gli anni dell’egemonia Messi-Cristiano Ronaldo). Qatar e Arabia Saudita sono pronte a ricoprirlo d’oro come avrebbero già fatto l’estate scorsa: in quel caso Modric ha scelto col cuore, cogliendo l’opportunità di giocare per il club che amava da bambino, fra qualche mese, presumibilmente in Primavera, avrà sicuramente le idee più chiare sul suo futuro. A 40 anni, è una decisione importante da prendere. Oggi è presto e ci sono altre priorità.