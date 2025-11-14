Milan, grazie Roma: arriva l’attaccante

Un’operazione di mercato della Roma potrebbe favorire l’arrivo di un centravanti alla corte di Allegri: le ultime news.

È concreta la possibilità che il Milan decida di comprare un nuovo attaccante a gennaio. Finora né Santiago Gimenez né Christopher Nkunku sono riusciti a segnare un solo gol in Serie A. Entrambi hanno realizzato una rete a testa in Coppa Italia, troppo poco, considerando anche quanto sono stati pagati: rispettivamente 30 milioni di euro più bonus e 37 milioni di euro più bonus.

In questo momento non c’è alcuna trattativa, ma tra un mese-un mese e mezzo le cose potrebbero cambiare. Se non dovesse arrivare un contributo migliore da parte dei due attaccanti, la società interverrà per ingaggiarne uno nuovo. Uno di loro potrebbe partire per fargli spazio e l’indiziato principale potrebbe essere Gimenez, messo in discussione già nello scorso calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, nuovo centravanti con “l’aiuto” della Roma

Ci sono tifosi che sognano l’arrivo di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus a fine giugno 2026, però l’operazione sembra difficile. Salvo sorprese, il serbo lascerà Torino a parametro zero l’estate prossima. Un altro nome che stuzzica una parte di milanisti è Mauro Icardi, a sua volta in scadenza a fine stagione. L’ex Inter ha 32 anni, però ha ancora voglia di giocare ad alto livello e tornerebbe a Milano già a gennaio, se ci fosse la possibilità.

Non è un segreto che il Milan l’estate scorsa abbia provato a prendere Artem Dovbyk dalla Roma. E non è escluso che possa riprovarci. L’ucraino non ha mai convinto Gian Piero Gasperini, che sperava di liberarsene già a luglio-agosto e che vorrebbe un altro centravanti nel mercato invernale. A fine agosto si era parlato di un possibile scambio con Santi Gimenez, poi non concretizzato. Vedremo se si ritornerà a dialogare per questo tipo di operazione o in altri termini.

Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha spiegato quanto segue: “La Roma a gennaio vuole assolutamente uno-due attaccanti. Il profilo che metterebbe tutti d’accordo è Zirkzee, che vuole il minutaggio giusto per arrivare ai Mondiali in buona forma. Potrebbe uscire in prestito, lo stipendio è molto alto e lo United dovrebbe partecipare, ma la preferenza di Zirkzee è l’Italia e giocare con continuità. La Roma è sempre fra i primi club maggiormente interessati“.

Se il club giallorosso dovesse riuscire a riportare Joshua Zirkzee in Serie A, potrebbe dare il via libera alla cessione di Dovbyk. A quel punto, il Milan potrebbe provare a mettere le mani sull’ex bomber del Girona.