Milan-Virtus Entella, clamoroso errore di Fofana: rivolta social (VIDEO)

Errore orribile di Fofana nell’amichevole fra Milan e Virtus Entella di stamattina a Solbiate Arno: i tifosi non ci stanno, scoppia la rivolta

Youssouf Fofana è uno dei giocatori più in difficoltà in questo inizio di stagione. Massimiliano Allegri di lui non fa mai a meno e, addirittura, prima dell’inizio del campionato aveva chiesto a lui e a Loftus-Cheek di arrivare almeno a 15 gol. Rispetto allo scorso anno, con il nuovo allenatore il suo ruolo e le sue funzioni sono cambiate. Allegri gli chiede di partecipare maggiormente anche alla fase offensiva, sfruttando i suoi buoni tempi di inserimento.

Il problema è che lascia molto a desiderare dal punto di vista tecnico, il lavoro in fase difensiva non è così eccezionale e fa spesso errori da matita rossa. L’ultimo in campionato contro il Parma: non legge un facile inserimento di Del Prato che, di testa, anticipa Maignan e segna il gol del definitivo pareggio. Già la settimana prima ha messo da solo in discussione il risultato con la Roma causando la punizione e il rigore (poi sbagliato da Dybala) e anche stamattina nell’amichevole contro la Virtus Entella è stato protagonista in negativo.

Milan, che errore di Fofana in amichevole: critiche durissime dei tifosi

Il Milan, con gran parte della formazione composta dai giocatori del Milan Futuro e con solo pochi titolari (fra cui Pulisic e Jashari, in campo dal primo minuto per mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio), ha perso a Solbiate Arno con la Virtus Entella, che a sua volta aveva tantissime assenze. Tre a due il risultato finale, e Fofana ha regalato uno dei tre gol.

Fofana prenditi un anno sabbatico per favore pic.twitter.com/rASnEUyhs1 — Cirky (@cirky22) November 14, 2025

In fase di possesso, il centrocampista francese non si è liberato in tempo del pallone e ha permesso all’avversario di recuperare palla sulla trequarti e di servire il compagno di squadra che ha poi segnato il gol. Un errore pessimo che si aggiunge a quelli recenti in campionato e che sta scatenando i tifosi sui social. Fin da inizio stagione, i sostenitori rossoneri hanno preso di mira Fofana per le sue prestazioni sottotono; ora c’è chi addirittura chiede ad Allegri di relegarlo in panchina fino al termine della stagione. Una vera e propria rivolta da parte dei tifosi, che spingono per vedere Ricci o Jashari al suo posto insieme a Modric e Rabiot. Sarà d’accordo Allegri? Fino ad ora non ne ha mai fatto a meno, ma se dovesse continuare così, sarà inevitabile ragionare su un avvicendamento.