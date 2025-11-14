Roberto Mancini spaventa il Milan, vuole un rossonero in Qatar

Mancini è appena diventato allenatore dell’Al Sadd e ha già dato indicazioni al club su dei possibili acquisti nel 2026: c’è anche un rossonero.

Dopo essere stato accostato al Nottingham Forest, alla Juventus e all’Atalanta, Roberto Mancini ha deciso di proseguire la sua carriera in Asia. Era già stato commissario tecnico dell’Arabia Saudita tra l’agosto 2023 e l’ottobre 2024. Ora ha iniziato una nuova avventura in Qatar: ha firmato un contratto di due stagioni e mezza per guidare l’Al Sadd.

Si tratta di una delle squadre più forti della Qatar Stars League, dove però occupa il 6° posto con con 14 punti in 9 giornate: è a -8 dal capolista Al Gharafa. Peggio sta andando nelle coppe. Nella Qatar Stars Cup 1 pareggio e 4 sconfitte di fila, nella Champions League 2 pareggi e 2 sconfitte. In organico ci sono nomi noti come Guilherme (ex Udinese), Claudinho (ex Zenit) e Roberto Firmino (ex Liverpool). Le risorse economiche per migliorare non mancano e certamente Mancini ha ricevuto rassicurazioni sul calciomercato in entrata.

Calciomercato Milan, Mancini vuole un rossonero all’Al Sadd?

A gennaio il nuovo allenatore dell’Al Sadd punta a ricevere qualche rinforzo funzionale al suo progetto tecnico. Ci saranno certamente delle valutazioni anche su calciatori che vanno in scadenza a giugno 2026 e che possono arrivare a basso prezzo oppure essere “bloccati” in vista dell’estate.

Ad esempio, in Qatar ci sono squadre che vorrebbero mettere le mani su Luka Modric, legato al Milan da un accordo fino al prossimo giugno. Nel contratto è presente anche un’opzione per un prolungamento annuale. Il 40enne centrocampista croato aveva già detto no a offerte dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti, preferendo rimanere in un campionato europeo per vestire la maglia rossonera. La sensazione è che, anche in caso di addio al Diavolo, non si trasferirà né in Asia né in America.

Tuttavia, l’Al Sadd e altre squadre potrebbero farsi avanti con delle ricche offerte per provare a convincerlo. In questo momento è tutto molto prematuro, Modric è concentrato sul Milan e vuole arrivare nella migliore condizione possibile al Mondiale che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada nell’estate 2026. È felice a Milano e già è trapelato che potrebbe restare un altro anno, però in realtà quella sul rinnovo è una scelta che farà più avanti.

Dinamo Zagabria dopo il Milan?

E se dovessimo scommettere su quella che potrebbe essere la sua prossima squadra, in caso di addio al Milan, diremmo Dinamo Zagabria. Nel 2002, a 16 anni, è entrato nel settore giovanile della più importante squadra della Croazia. Dopo gli ottimi prestiti allo Zrinjski Mostar e all’Inter Zapresic, è rientrato alla Dinamo Zagabria e li è esploso. Nel 2008 si è trasferito al Tottenham per 21-22 milioni di euro, però il suo legame con la squadra croata è rimasto forte. Ora il club ha come presidente Zvonimir Boban, suo idolo, quindi un ritorno non si può escludere.

La Dinamo Zagabria aveva provato a riportarlo in Croazia già l’estate scorsa, ma Modric voleva continuare a giocare in uno dei principali campionati europei. Sia perché si sentiva ancora in grado di farlo, sia perché era propedeutico alla preparazione al Mondiale. Quando si è manifestata la possibilità di giocare nel Milan, per il quale tifava da bambino, ha anche realizzato un sogno.