Arrivano conferme, cambierà maglia: il Milan prenota il colpo del 2026 in Serie A

Il club rossonero potrebbe rinforzarsi attingendo da un’altra squadra italiana: un giocatore lontano dal rinnovo pensa al trasferimento.

Koni De Winter e David Odogu sono stati i difensori centrali acquistati dal Milan nell’ultima sessione del calciomercato. Il primo è stato preferito a Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo, che costavano una decina di milioni di euro in più, mentre il secondo è arrivato dopo che la dirigenza non è riuscita a prendere un calciatore di esperienza nel ruolo. C’è stato un investimento di circa 30 milioni di euro per comprare entrambi.

Non è escluso che il direttore sportivo Igli Tare possa valutare l’ingaggio di un nuovo centrale difensivo, soprattutto se Odogu dovesse essere ceduto in prestito. Finora, il 20enne tedesco ha avuto un minutaggio ridotto (è subentrato solo in Coppa Italia, 0 presenze in Serie A) e la cessione a titolo temporaneo potrebbe essere la soluzione giusta per consentirgli di avere maggiore spazio. Nel caso, va capito chi potrebbe essere a Milanello per sostituirlo.

Calciomercato Milan, nuovo difensore da una squadra italiana?

Verso la fine della finestra estiva del calciomercato il Milan aveva provato a prendere Joe Gomez, 28enne inglese in forza al Liverpool, ma l’affare non si è concluso principalmente perché i Reds non sono riusciti a comprare un sostituto. L’assalto a Marc Guehi del Crystal Palace è fallito e Gomez è rimasto alla corte di Arne Slot. Non è escluso un nuovo tentativo di Tare per l’ex Charlton, ma ci sono anche altri profili nella sua lista.

Uno dei difensori che sono stati accostati più volte al Milan è Mario Gila, 25enne spagnolo che milita nella Lazio. Il suo contratto scade a giugno 2027 e la trattativa per il rinnovo non sta decollando. Il club biancoceleste ha il mercato bloccato per non aver rispettato l’indicatore di liquidità e questa situazione impedisce anche di aumentare il monte ingaggi, quindi è complicato affrontare il tema rinnovi con quei giocatori che vorrebbero un adeguamento dello stipendio.

Gila è già entrato nell’ottica di cambiare squadra, ha ricevuto sondaggi da più squadre importanti: ad esempio, Milan, Inter e Chelsea. Claudio Lotito lo valuta 30 milioni di euro, considerando che deve anche versare il 50% dell’incasso dal Real Madrid, però la scadenza contrattuale non lontana lo costringerà a vendere a un prezzo inferiore (circa 20 milioni di euro). La Lazio lo aveva comprato per 6 milioni di euro nel mercato estivo 2022, lo spagnolo si è rivelato un acquisto azzeccato e oggi è un titolarissimo della squadra allenata da Maurizio Sarri. Il rinnovo appare impossibile, dunque la società biancoceleste dovrà decidere se incassare il più possibile a gennaio o rischiare di vendere a meno soldi ancora l’estate prossima. Tare è in agguato.