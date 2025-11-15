Milan-Lewandowski: accordo più vicino grazie a Nkunku

I rossoneri fanno sul serio per Lewandowski: per arrivare all’attaccante polacco, la chiave può essere Nkunku. Tutti i dettagli

L’idea che il Milan possa affondare il colpo su un nome di livello assoluto come Robert Lewandowski ha iniziato a circolare con insistenza, sostenuta da segnali che arrivano dalla Spagna e dalla Polonia. La dirigenza rossonera valuta questa clamorosa possibilità per rafforzare un reparto che bisogno di esperienza, gol e personalità, come è successo al centrocampo con Luka Modric. Le cronache degli ultimi giorni raccontano di un interesse concreto, con Tare che ha già incontrato una volta il suo entourage ed è pronto a farlo di nuovo.

L’attaccante polacco del del Barcellona è sotto contratto fino al 2026, con un’ulteriore opzione annuale. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna sottolineano le difficoltà di un rinnovo: i blaugrana, da sempre alle prese con problemi finanziari, vorrebbero liberarsi del suo enorme ingaggio. Ed è qui che si inserisce il Milan. La questione legata all’ingaggio pesa in modo evidente: il polacco percepisce 20 milioni netti, cifra lontana dagli equilibri salariali di via Aldo Rossi.

Milan, la chiave per Lewandowski è il suo agente: Tare lo conosce già

In una recente intervista, Lewandowski ha dichiarato: «Non ho fretta e sono in pace con me stesso. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me». Un profilo come Lewandowski a parametro zero è un’opportunità ghiotta per molti, ma il Milan sembra essere la miglior opzione.

Dentro questo quadro, il Milan può contare su un dettaglio non secondario: la connessione con Pini Zahavi, potente procuratore che cura gli interessi dell’attaccante e che gestisce anche Christopher Nkunku, acquistato dai rossoneri a fine agosto per 37 milioni più bonus. L’agenzia “Gol International” mantiene rapporti costanti con la dirigenza rossonera e, come detto prima, ci sono già stati contatti diretti tra Zahavi e il direttore sportivo Igli Tare. Un aspetto che avvicina le parti riguarda la volontà del club di aggiungere un attaccante di livello mondiale.

Leao, attualmente il più pagato della rosa con uno stipendio molto distante da quello del polacco, rappresenta un parametro chiaro per comprendere l’impatto dell’eventuale operazione. Il tema economico resta centrale, ma la percezione è che il dialogo non sia superficiale: il Milan studia concretamente questa possibilità ma bisogna trovare gli incastri giusti del puzzle, a partire proprio dallo stipendio. Una proposta alla Modric, quindi inferiore ai 5 milioni, è l’unica via possibile. Lewandowski ha già fatto sapere che lui di Arabia Saudita o Major League Soccer non ne vuole sapere.