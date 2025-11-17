Il Milan sfida il tempo: Modric, Lewandowski e Thiago Silva insieme

I rossoneri riflettono sul possibile acquisto di Thiago Silva, che si aggiungerebbe a Modric ed, eventualmente, a Lewandowski

Thiago Silva per la difesa del Milan è l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da La Repubblica. A 41 anni, il difensore brasiliano, al momento in forza al Fluminense, starebbe ragionando su un ritorno in Europa e in maglia rossonera, la prima importante del suo straordinario percorso che l’ha portato a vincere tutto e ad essere uno dei migliori difensori di sempre. I rossoneri ci hanno preso gusto: in estate è arrivato Luka Modric, 40 anni, a parametro zero, e si lavora per l’acquisto di Robert Lewandowski gratis per la prossima stagione. Con Thiago Silva, si potrebbe formare in squadra un tris clamoroso, utile per alzare il livello di tutta la squadra e anche di ogni singolo reparto.

L’anagrafe come valore aggiunto

L’anagrafe, nella maggior parte dei casi, è per forza di cose un limite da un punto di vista della resa in campo. Ma Modric ci sta dimostrando che, al contrario, può diventare anche una risorsa e un valore aggiunto. L’arrivo del croato ha acceso una scintilla, quello possibile di Lewandowski traccia una strada. Infine, l’idea Thiago Silva per creare una colonna vertebrale della squadra fatta di esperienza, valori e leadership.

Ognuno di loro porta un mondo sulle spalle. Modric è l’ultimo interprete di un calcio fatto di qualità assoluta, un maestro la cui presenza cambia l’aria. A dircelo sono le partite ma anche i suoi compagni di squadra, molti dei quali non si spiegano questo rendimento a 40 anni. Lewandowski vive la professione allo stesso modo: la cura maniacale di ogni dettaglio, la totale disponibilità alla squadra come ha fatto anche al Barcellona in un altro calcio rispetto a quello di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Thiago Silva è la memoria del Milan vincente, la guida naturale che unisce carisma e attenzione, capace di trasmettere sicurezza anche senza toccare il pallone. Tre identità diverse, una stessa forza: capire dove si trova la linea e superarla.

Pro e contro

Fare acquisti di questo tipo, inevitabilmente, comporta anche dei rischi. Modric sta avendo una continuità incredibile dal punto di vista fisico: e infatti, nell’ultima stagione al Real Madrid, non si era mai infortunato.

Al contrario, Lewandowski sta riscontrando delle difficoltà. Rientrato da poco da un infortunio, ora spera di ritrovare la continuità degli scorsi anni ma non sarà semplice. Thiago Silva non ha avuto grossi problemi di recente: qualche problemino di poco conto, ma nell’ultima stagione ha giocato 41 partite (5 di queste al Mondiale per Club da protagonista battendo anche l’Inter).

Inoltre, bisogna considerare che, molto probabilmente, nella prossima stagione il Milan giocherà anche la Champions League. Sarà quindi un lavoro completamente diverso anche per Modric (che, tra l’altro, sta riflettendo sulla possibilità di restare un altro anno o se lasciare). Lewandowski e Thiago Silva di certo non possono garantire un rendimento constante per tre partite a settimana, ed è quindi necessario affiancarli a giocatori più giovani e pronti a prendere il loro posto con continuità.

Per quanto riguarda i Pro: abbiamo visto come Modric abbia contribuito ad alzare il livello tecnico e di atteggiamento di tutto il Milan, figuriamoci cosa può accadere se a lui aggiungi altri due elementi, altrettanto campionissimi, come Lewandowski e Thiago Silva, giocatori abituati a vincere e a spogliatoi di primo livello. Qualità in campo e serietà nello spogliatoio: una squadra come il Milan ha bisogno di elementi così e Tare farebbe benissimo a metterli a disposizione di Allegri, anche se con un minutaggio limitato.