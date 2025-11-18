Gimenez al bivio: le due condizioni per lasciare il Milan a gennaio

Ancora grandi riflessioni sul futuro di Gimenez al Milan: il club valuta la cessione a gennaio, ma è possibile solo a due condizioni.

Santiago Gimenez non segna al Milan e il suo futuro resta al centro dell’attenzione. L’attaccante messicano era già sul mercato in estate, ma ogni possibilità è saltata per sua scelta. Rimasto in rossonero, non ha ancora convinto Allegri e Tare: in undici partite di campionato non ha segnato un gol, un problema per un club che ha fatto un investimento importante.

Il grosso investimento e le responsabilità del contesto

Il Milan ha speso 30,2 milioni di euro più bonus per strapparlo al Feyenoord a gennaio 2025. Finora, però, il suo rendimento non ha ripagato le aspettative. Parte delle difficoltà è legata al contesto di gioco: Gimenez è una prima punta e senza rifornimenti non può incidere in zona gol. Invece, nelle ultime partite, il Milan ha prodotto poco offensivamente, limitando ulteriormente le occasioni per il messicano.

Problema infortunio

Prima della sfida contro la Roma, squadra che lo aveva cercato con forza ad agosto, il direttore sportivo Igli Tare ha ribadito il sostegno al messicano: “Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose“.

Alle difficoltà si è aggiunto anche un infortunio alla caviglia, in via di guarigione. Il rientro potrebbe avvenire già in occasione del derby, con la speranza di ritrovare continuità e magari anche il gol.

Quanto vale oggi Gimenez e chi lo vuole

La cessione a gennaio resta possibile, ma dipenderà da due condizioni fondamentali. La prima riguarda l’offerta economica: il Milan valuta Gimenez almeno 25 milioni di euro per una partenza a titolo definitivo, evitando minusvalenze. La seconda condizione riguarda la volontà del giocatore, che dovrà convincersi della destinazione.

Oltre all’interesse della Roma, alcune squadre di Premier League stanno monitorando la situazione. In particolare Sunderland, Brentford e Chelsea hanno mostrato attenzione, segno di un mercato vivo attorno al messicano.