Non arriverà a gennaio: il Milan dice no all’affare

I rossoneri non lo prenderanno a gennaio: l’ipotesi è da escludere, arriva la smentita del possibile affare per l’inverno

Il ritorno di Thiago Silva al Milan rimane al momento un’ipotesi lontana. Il centrale brasiliano, oggi capitano della Fluminense, continua a giocare nonostante i 41 anni, dopo aver lasciato un segno indelebile nel club rossonero e non solo, considerati i successi con Psg e Chelsea. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore, il Milan non starebbe valutando un suo rientro nel mercato di gennaio.

Thiago Silva non tornerà a gennaio

Il giornalista Matteo Moretto, nel suo ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha chiarito la situazione: “In questi giorni si è parlato tanto della possibilità che il Milan rinforzi il reparto difensivo con una pedina di esperienza come quella di Thiago Silva che in questo momento gioca alla Fluminense in Brasile. Tutti conoscono il passato di Thiago e il legame molto stretto con il Milan. Ci risulta che però in questo momento il Milan non sta pensando a un ritorno del difensore brasiliano“.

Moretto ha aggiunto dettagli concreti sulle condizioni contrattuali: “Ha un contratto di scadenza nel giugno 2026 e se il Milan volesse prenderlo a gennaio dovrebbe pagare un indennizzo. Ma a oggi né il Milan sta valutando questa ipotesi, né il club brasiliano vuole privarsi del calciatore a gennaio“.

L’esperto di mercato quindi esclude la possibilità che i rossoneri possano acquistare Thiago Silva a gennaio: è la società stessa, secondo le sue informazioni, a non essere interessata a questa operazione. Al tempo stesso, nemmeno il Fluminense vuole separarsi da lui.

Un difensore arriverà: 3 nomi sul taccuino di Tare

Per il momento, il Milan punta a rinforzi difensivi più giovani e con maggiore prospettiva di lungo termine. Il legame con il club rossonero rimane forte, ma un rientro immediato a gennaio sembra quindi da escludere. La situazione però potrebbe cambiare da un momento all’altro, anche perché Ancelotti spinge per un ritorno in Europa del difensore a gennaio così da poterlo convocare per il Mondiale.

Intanto Tare si guarda intorno alla ricerca di un difensore, che a gennaio arriverà sicuramente. David Odogu è destinato ad andare via in prestito (meglio se in Serie A). I rossoneri pensano ancora a Joe Gomez del Liverpool, ma anche a Mario Gila della Lazio, più difficile, e Diogo Leite dall’Union Berlino.