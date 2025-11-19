Non ha convinto, a gennaio il nuovo acquisto saluta il Milan

Uno dei volti nuovi dell’ultimo calciomercato estivo rossonero potrebbe cambiare squadra ed essere rimpiazzato: le ultime news.

Il Milan è in corsa per lo Scudetto, ma per restarci fino alla fine potrebbe avere bisogno di uno o due rinforzi a gennaio. Igli Tare ha già dichiarato che il club è pronto a prendere in considerazione eventuali opportunità di mercato, anche se questo non significa che ci saranno degli interventi.

Certamente, non va escluso un nuovo innesto in difesa, dato che Massimiliano Allegri ha cinque centrali per tre posti e uno dei giocatori a disposizione è David Odogu. Il 19enne tedesco è arrivato a inizio settembre dal Wolfsburg per circa 7 milioni di euro fissi più 3 di bonus: un acquisto a sorpresa, visto che fino a poco prima si parlava dell’ingaggio di un centrale esperto. Poco spazio in questa stagione, solo 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce e una presenza con il Milan Futuro in Serie D.

Calciomercato Milan, Odogu verso la cessione?

Considerando che non sta avendo un minutaggio significativo, Odogu potrebbe lasciare Milanello nel corso della sessione invernale del calciomercato. Una cessione in prestito potrebbe essere l’ideale per consentirgli di avere spazio e crescere.

Sono già arrivati dei sondaggi per l’ex Wolfsburg, che in Italia era poco conosciuto ma che in Germania era/è considerato un giovane promettente. La dirigenza del Milan dovrà valutare bene le varie proposte e fare la scelta migliore per il suo futuro. Cedere Odogu significherebbe dover prendere almeno un nuovo difensore centrale, in tal caso diventerebbe interessante vedere chi arriverà alla corte di Allegri.

Potrebbe tornare di moda Joe Gomez, 28enne inglese che Tare era andato vicino a prendere prima dell’ingaggio di Odogu. Non è al centro del progetto del Liverpool, che potrebbe dare il via libera alla cessione se trovasse un sostituto. Sono stati monitorati anche due centrali dell’Udinese, Oumar Solet e Thomas Kristensen. Qualcuno ha lanciato l’affascinante ipotesi Thiago Silva, però l’ex Milan non sembra destinato a fare ritorno in maglia rossonera.

Certamente, Tare ha più profili nella propria lista e valuterà assieme ad Allegri e al resto della dirigenza quale cercare di portare a Milanello, eventualmente. Oggi la sensazione è che Odogu verrà ceduto per fare spazio a un innesto nel reparto, dato che il tedesco non è considerato ancora pronto e avrebbe bisogno di maggiore minutaggio. Non rimane che attendere per capire meglio le mosse milaniste nel mercato invernale.