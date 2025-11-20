Home » Calciomercato Milan » Il Milan lo riporta in Italia in caso di Champions, prestito con diritto di riscatto nel 2026

Il Milan lo riporta in Italia in caso di Champions, prestito con diritto di riscatto nel 2026

di

Un giocatore che ha già militato in Serie A e che oggi è impegnato all’estero è finito nel mirino rossonero: potrebbe esserci un tentativo nel prossimo mercato estivo.

Igli Tare direttore sportivo del Milan seduto in tribuna durante una partita di Serie A
Il Milan lo riporta in Italia in caso di Champions, prestito con diritto di riscatto nel 2026 (Ansa Foto) – MilanLive.it

L’obiettivo minimo della stagione del Milan è tornare in Champions League, Massimiliano Allegri è stato chiaro su questo punto. Nessuna sorpresa, è normale che un club come quello rossonero debba sempre essere presente nella più importante competizione UEFA. Sia per ragioni sportive che per ragioni economiche è fondamentale non rimanervi fuori.

I ricchi incassi derivanti dalla partecipazione al torneo sono vitali, soprattutto per le società italiane, che hanno una potenza economica inferiore rispetto alle big europee. Tra premi UEFA e botteghino ci sono tantissimi milioni di euro in ballo. Soldi che servono sia per tenere in ordine i bilanci sia per investire nel calciomercato. Ed essere in Champions League significa anche poter attrarre più facilmente i calciatori. Non mancano quelli che rifiutano delle destinazioni proprio perché certe squadre non sono qualificate alla competizione.

Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga: è un ex Serie A

Attualmente il Milan è in piena corsa sia per qualificarsi in Champions League sia per vincere lo Scudetto. Il gruppo allenato da Massimiliano Allegri è a -2 da Inter e Roma, ha gli stessi punti del Napoli campione d’Italia in carica. Ci sono ancora tante partite da giocare e la prossima sarà proprio il derby contro l’Inter: vincere significherebbe superare i nerazzurri e rafforzare la propria candidatura nella corsa Champions-Scudetto.

Kim min Jae difensore del Bayern Monaco in azione durante una partita di Champions League
Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga: è un ex Serie A (Ansa Foto) – MilanLive.it

Se il Milan dovesse riuscire a chiudere nelle prime quattro posizioni della classifica della Serie A, potrebbe attrarre alcuni nomi importanti che altrimenti potrebbero preferire altre squadre. Ad esempio, Kim Min-jae, 29enne difensore del Bayern Monaco di cui si parla molto in questi mesi. In Baviera non sembra essere considerato più intoccabile e proprio per questo ci sono rumors che lo danno per partente già nella sessione invernale del calciomercato. Anche l’Inter e club della Premier League stanno monitorando la sua situazione.

Non è escluso che il Milan possa fare un tentativo già per gennaio, magari proponendo un prestito con diritto (o obbligo condizionato) di riscatto. Se a gennaio dovesse occupare una posizione solida in Serie A, qualche profilo di alto livello potrebbe essere attratto da un trasferimento a Milano. Per cedere Kim, il Bayern Monaco dovrebbe prima prendere un sostituto, quindi non è da escludere che l’ex Napoli rimanga alla corte di Vincent Kompany fino a fine stagione per poi essere ceduto. A quel punto, il Diavolo e altri club potrebbero farsi avanti.

Gestione cookie