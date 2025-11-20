Il Milan lo riporta in Italia in caso di Champions, prestito con diritto di riscatto nel 2026

Un giocatore che ha già militato in Serie A e che oggi è impegnato all’estero è finito nel mirino rossonero: potrebbe esserci un tentativo nel prossimo mercato estivo.

L’obiettivo minimo della stagione del Milan è tornare in Champions League, Massimiliano Allegri è stato chiaro su questo punto. Nessuna sorpresa, è normale che un club come quello rossonero debba sempre essere presente nella più importante competizione UEFA. Sia per ragioni sportive che per ragioni economiche è fondamentale non rimanervi fuori.

I ricchi incassi derivanti dalla partecipazione al torneo sono vitali, soprattutto per le società italiane, che hanno una potenza economica inferiore rispetto alle big europee. Tra premi UEFA e botteghino ci sono tantissimi milioni di euro in ballo. Soldi che servono sia per tenere in ordine i bilanci sia per investire nel calciomercato. Ed essere in Champions League significa anche poter attrarre più facilmente i calciatori. Non mancano quelli che rifiutano delle destinazioni proprio perché certe squadre non sono qualificate alla competizione.

Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga: è un ex Serie A

Attualmente il Milan è in piena corsa sia per qualificarsi in Champions League sia per vincere lo Scudetto. Il gruppo allenato da Massimiliano Allegri è a -2 da Inter e Roma, ha gli stessi punti del Napoli campione d’Italia in carica. Ci sono ancora tante partite da giocare e la prossima sarà proprio il derby contro l’Inter: vincere significherebbe superare i nerazzurri e rafforzare la propria candidatura nella corsa Champions-Scudetto.

Se il Milan dovesse riuscire a chiudere nelle prime quattro posizioni della classifica della Serie A, potrebbe attrarre alcuni nomi importanti che altrimenti potrebbero preferire altre squadre. Ad esempio, Kim Min-jae, 29enne difensore del Bayern Monaco di cui si parla molto in questi mesi. In Baviera non sembra essere considerato più intoccabile e proprio per questo ci sono rumors che lo danno per partente già nella sessione invernale del calciomercato. Anche l’Inter e club della Premier League stanno monitorando la sua situazione.

Non è escluso che il Milan possa fare un tentativo già per gennaio, magari proponendo un prestito con diritto (o obbligo condizionato) di riscatto. Se a gennaio dovesse occupare una posizione solida in Serie A, qualche profilo di alto livello potrebbe essere attratto da un trasferimento a Milano. Per cedere Kim, il Bayern Monaco dovrebbe prima prendere un sostituto, quindi non è da escludere che l’ex Napoli rimanga alla corte di Vincent Kompany fino a fine stagione per poi essere ceduto. A quel punto, il Diavolo e altri club potrebbero farsi avanti.