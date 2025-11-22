Meteora alla Juventus, rinato in Brasile: il Milan pensa a Kaio Jorge

Il Milan valuta un profilo che abbiamo già conosciuto in Italia: dal Brasile emerge un dettaglio che spinge i rossoneri ad approfondire la pista.

Vi ricordate di Kaio Jorge alla Juventus? Secondo quanto riportano in Brasile, il Milan lo sta tenendo d’occhio. Oggi gioca al Cruzeiro in Brasile. L’ex Juventus ha ritrovato forma, continuità e gol, elementi che hanno riaperto le porte a una possibile nuova esperienza in Serie A. Il suo profilo si lega inoltre a un passato recente che interessa da vicino Massimiliano Allegri, che aveva intravisto nel ragazzo qualità importanti. Oggi quegli aspetti si vedono con più chiarezza grazie alla stagione che sta vivendo in Brasile, dopo le difficoltà in Europa.

Il dato che spinge verso una possibile valutazione approfondita è il rendimento dell’ultimo anno e mezzo: 29 gol in 64 presenze, una progressione che ha riportato Kaio Jorge sotto i riflettori. Il Milan sta studiando profili in grado di alternarsi con gli attaccanti già presenti, e la combinazione tra età e prezzo potenzialmente gestibile rende il brasiliano un’idea da non scartare. Il Cruzeiro lo considera un patrimonio importante ma non incedibile. La cifra pagata alla Juventus, 7,2 milioni di euro, è un riferimento utile: una possibile cessione oggi potrebbe avvenire a un valore superiore ma non necessariamente fuori portata per un club europeo.

In ottica rossonera, l’attenzione verso un attaccante con questa struttura nasce dalla volontà di ampliare le rotazioni. Kaio Jorge ha già conosciuto il calcio italiano, ha superato i problemi fisici e sta dimostrando di poter reggere il peso dell’attacco in un campionato competitivo come il Brasileirão. La sua crescita ha attirato club di Premier League e Liga, ma il Milan rimane una destinazione che il giocatore gradirebbe secondo le indiscrezioni brasiliane. Il contatto tra le parti non è ancora iniziato, ma il monitoraggio è attivo e potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane.

Il Milan a gennaio vuole fare un colpo in attacco e questo è ormai chiaro. Tutto però dipende da una condizione: la cessione di Santiago Gimenez, fuori dai piani di Allegri fin dall’estate. Non a caso, l’allenatore aveva chiesto l’acquisto di Dovbyk della Roma: Tare ha provato a lavorare con i giallorossi ad uno scambio proprio col messicano, che invece piace molto a Gasperini, ma senza riuscirci. In undici giornate di campionato, Gimenez non ha ancora segnato un gol, e questo alimenta le convinzioni di tifosi e società sulla necessità di un altro centravanti. L’ex Feyenoord potrebbe essere ceduto a gennaio: in questo modo il Milan avrebbe lo spazio e la disponibilità economica per prenderne un altro, e chissà che Kaio Jorge non possa diventare un obiettivo.