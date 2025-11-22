Milan, un difensore goleador per Allegri: ecco il “gigante inglese”

C’è un nome nuovo per la difesa rossonera, un giocatore che milita in Francia e che sta mettendo in luce in questa stagione.

Dal 2 gennaio al 2 febbraio ci sarà la sessione invernale del calciomercato e sarà interessante vedere cosa farà il Milan. Il direttore sportivo Igli Tare non ha escluso interventi, anche se non sono previsti investimenti particolarmente onerosi. Si farà attenzione soprattutto alle occasioni, a quei calciatori che possono arrivare in prestito o comunque a basso prezzo.

Non è sempre semplice trovare rinforzi di alto livello a buon mercato nel mese di gennaio, ma la società rossonera è molto attenta a diverse situazioni. Per puntare a tornare in Champions League e magari giocarsi anche lo Scudetto, a Massimiliano Allegri vanno dati un paio di innesti. Nella classifica della Serie A le prime sette squadre sono racchiuse in 6 punti, potrebbe essere un campionato all’insegna dell’equilibrio ed è fondamentale avere un organico competitivo in ogni reparto.

Il Milan sfida la Juve per un difensore: duello italiano di calciomercato?

Un ruolo nel quale il Milan potrebbe prendere un rinforzo è quello di difensore centrale. Allegri ha cinque giocatori per tre posti nel suo 3-5-2. Uno dei centrali in organico è il 19enne David Odogu, finora impiegato solo in Coppa Italia (11 minuti contro il Lecce). Normale pensare che la dirigenza possa intervenire per dare all’allenatore un difensore più pronto.

Indipendentemente da una eventuale cessione in prestito di Odogu, il Milan sta già valutando qualche profilo per migliorare la retroguardia. I colleghi di Milannews24 hanno svelato che tra coloro che hanno catturato l’attenzione degli osservatori c’è Charlie Cresswell, 23enne inglese che gioca in Francia con la maglia del Tolosa, altro club di proprietà di RedBird Capital Partners. La società americana fondata da Gerry Cardinale possiede sia i francesi sia i rossoneri, ma in questi anni non ci sono state operazioni di mercato sull’asse Tolosa-Milano.

Cresswell si è trasferito in Francia nell’estate 2024, quando ha lasciato il Leeds United per 4,5 milioni di euro e ha firmato un contratto fino a giugno 2028. È diventato subito titolare e, oltre a buone qualità da difensore, ha fatto vedere di saper dare un contributo anche in fase offensiva. 4 gol e 2 assist in 34 presenze nella stagione 2024/2025, mentre in quella in corso è a quota 3 reti e 1 assist in 12 partite. Alto 1.90 metri, il centrale inglese sa rendersi pericoloso nelle situazioni di palla inattiva. Anche la Juventus lo sta seguendo con grande interesse. Prezzo? Non meno di 15 milioni di euro.