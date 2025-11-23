Ritorno di fiamma in casa Milan, i rossoneri lo avevano cercato già due anni fa

Le ultimissime sul mercato rossonero in vista del 2026: i colpi per allungare la rosa del Diavolo non saranno certo pochi. Il punto della situazione

Testa e cuore alla partita contro l’Inter. Come ha affermato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro i cugini nerazzurri, il Milan non sta pensando al mercato. Non lo sta certamente facendo il tecnico livornese che però ha ben in mente quali dovranno essere i colpi per migliorare la rosa.

Giorgio Furlani e Igli Tare stanno così lavorando alla ricerca dei profili più idonei. Non è un segreto che la priorità in casa rossonera sia l’acquisto di un centravanti che possa fare la differenza: per il nuovo bomber però occorre l’addio di Santiago Gimenez, che al momento non pensa di fare le valigie. Occorrerà comunque un’occasione da poter cogliere.

Discorso analogo per quanto riguarda il reparto difensivo. Un centrale è necessario visto che al momento il Milan sta giocando con una difesa a tre. E per tre posti il tecnico livornese ha impiegato solamente quattro elementi: i titolari sono stati fin qui Gabbia, Pavlovic e Tomori, con De Winter prima alternativa.

Il giovanissimo Odogu, invece, non ha trovato spazio. Una cessione in presto sembra così la strada più percorribile per il tedesco, con l’arrivo di un esperto difensore. Nei prossimi giorni ne capiremo di più, ma il 2026, guardando soprattutto in estate, porterà altri giocatori.

Milan, occhi in Serie A per un nuovo terzino

Potrebbe essere acquistato un nuovo portiere qualora Mike Maignan non rinnovasse il proprio accordo con il Milan. Allo stesso tempo si penserà a rafforzare anche le corsie esterne. Oggi l’unica certezza è rappresentata da Alexis Saelemaekers.

Sulla sinistra, invece, colui che avrebbe dovuto fare il titolare sta deludendo le attese: Estupinan ha fatto davvero male e contro l’Inter si scalda Davide Bartesaghi. Per l’esterno italiano è un esame di maturità che se verrà superato gli potrà dare la maglia da titolare per le prossime gare.

Per l’ex Brighton l’avventura potrebbe così volgere velocemente a termine già dopo una sola stagione. E’ evidente, però, che un eventuale addio del sudamericano aprirebbe le porte all’acquisto di un nuovo terzino. La dirigenza sul proprio taccuino continua ad avere il nome di Miranda, che avrebbe potuto prendere a zero, prima dell’approdo al Bologna. Il suo profilo può essere davvero quello giusto da aggiungere a Bartesaghi.