L’alternativa a Lewandowski è italiana, il Milan piomba sull’attaccante rivale

La società rossonera valuta anche un centravanti italiano per il futuro: nella prossima stagione non si può sbagliare scelta.

Durante la scorsa sessione estiva del calciomercato c’era grande attesa di vedere quale bomber avrebbe comprato il Milan. Ci sono state diverse trattative, però alla fine la dirigenza non ha preso nessun numero 9, bensì Christopher Nkunku. Il francese, arrivato per 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea, può giocare sia da seconda sia da prima punta. Quest’ultimo ruolo, ovviamente, lo interpreta con caratteristiche diverse dai centravanti puri.

Ad oggi, bisogna dire che la scelta fatta dal club in estate si è rivelata sbagliata. Nkunku non ha dimostrato di avere l’investimento fatto per cartellino e stipendio, normale pensare che il Milan possa intervenire a gennaio per prendere un nuovo attaccante. Ma la sensazione è che per un nuovo acquisto servirà anche un “sacrificio” e in tal caso il sacrificato dovrebbe essere Santiago Gimenez, che la dirigenza aveva già pensato di dare alla Roma in uno scambio con Artem Dovbyk l’estate scorsa.

Calciomercato Milan, non solo Lewandowski per l’attacco

In queste settimane si è fatto spesso il nome di Robert Lewandowski come rinforzo per il reparto offensivo. Il 37enne polacco ha un contratto in scadenza a giugno 2026, ma non sembra vi sia la possibilità di un addio al Barcellona già a gennaio. Salvo colpi di scena, lascerà la Catalogna solamente a parametro zero l’estate prossima.

Anche se non è più giovanissimo, Lewandowski potrebbe essere un buon innesto per il Milan. Fargli un contratto 1+1 come nel caso di Luka Modric potrebbe essere una buona soluzione per garantirsi un centravanti di alto livello che con la sua esperienza può aiutare tutto il gruppo a crescere.

Un altro attaccante monitorato dalla società rossonera è Gianluca Scamacca, che in questi anni ha avuto dei guai fisici che lo hanno un po’ frenato. In questa stagione aveva iniziato regolarmente, disputando anche le primissime partite di Serie A, poi a inizio settembre si è fermato a causa di una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare. Tornato a metà ottobre, spera di riuscire ad avere finalmente continuità.

Nella recente sconfitta 3-1 a Napoli è stato lui a segnare l’unico gol dell’Atalanta. Non timbrava il cartellino dal 24 agosto, quando nella prima giornata di campionato andò in rete nell’1-1 contro il neopromosso Pisa. Forte fisicamente e dotato di ottima tecnica, Scamacca viene tenuto d’occhio dal Milan e non solo. Il suo contratto scade a giugno 2027, pertanto potrebbe lasciare Bergamo per un prezzo non esageratamente alto nella prossima finestra estiva del calciomercato.