Maignan mostruoso, ma nulla da fare per il Milan: destinazione già scelta

Grande prestazione del portiere francese nel derby di Milano: i tifosi sognano il rinnovo del suo contratto, ma il destino appare segnato.

Il Milan deve molto a Mike Maignan dopo la vittoria 1-0 nel derby contro l’Inter. Alcune sue parate sono state decisive e hanno confermato il suo valore.

Quella che è rimasta maggiormente impressa è, ovviamente, quella sul calcio di rigore di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha avuto il pallone per dare alla sua squadra il gol dell’1-1, ma si è fatto ipnotizzare dal portiere rossonero, che si è inizialmente posizionato un po’ di più verso la propria sinistra, mossa fatta per invitare l’avversario a calciare dall’altra parte. Ha funzionato: Calhanoglu ha tirato a incrociare senza angolare troppo, forse perché sicuro di segnare, Maignan si è fatto trovare pronto. Un piano perfetto quello architettato dal francese, probabilmente in collaborazione con il preparatore dei portieri, Claudio Filippi.

Calciomercato Milan, Maignan show: rinnovo impossibile?

Dopo la super prestazione di Maignan nel derby Inter-Milan, tanti tifosi invocano il suo rinnovo. Com’è noto, ha un contratto che scade a giugno 2026 ed esiste la concreta possibilità che lasci Milano a parametro zero l’estate prossima.

A inizio anno era stato trovato un accordo verbale per il prolungamento del contratto fino a giugno 2028, con opzione per il estendere il contratto di un ulteriore anno. Maignan avrebbe visto aumentare il proprio stipendio da 2,8 a circa 5 milioni di euro netti annui. Nel momento di formalizzare tutto, però, la società rossonera ha preso tempo e ha così fatto saltare l’operazione.

Infatti, il portiere francese si è molto risentito per il comportamento dei vertici dirigenziali del Milan e nel mercato estivo voleva andarsene. Non è un segreto il suo sì al trasferimento al Chelsea, con il quale aveva raggiunto un’intesa contrattuale. Ma i Blues non hanno offerto abbastanza soldi al Diavolo, che ha preferito tenerlo invece di vendere a un prezzo ritenuto non congruo.

Mike, l’addio sembra scritto

Dopo aver parlato con Igli Tare e Massimiliano Allegri, Maignan è rimasto e ha promesso che avrebbe dato il massimo fino alla fine della stagione. La sua posizione nei confronti del club non è cambiata e, salvo colpi di scena, non ci sarà margine per intavolare una nuova trattativa per il rinnovo.

La partenza a parametro zero di Mike appare certa. In pole position c’è il Bayern Monaco, che lo valuta come eventuale sostituto di Manuel Neuer (anche lui in scadenza a giugno 2026). Il Chelsea è ancora in agguato e c’è anche la Juventus che lo vorrebbe.