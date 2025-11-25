Colpo di scena Maignan, nulla è perduto: l’ostacolo per il rinnovo

Le ultimissime sul futuro del portiere francese, protagonista assoluto del derby di domenica sera. Ecco cosa sta accadendo

E’ Mike Maignan il protagonista assoluto del derby. Il portiere francese ha trascinato il Milan al successo sbarrando la strada all’Inter: il capitano ha iniziato dicendo no a Marcus Thuram, poi si è superato su Lautaro Martinez, mandando il pallone sul palo.

I nerazzurri, così, dopo aver colpito anche un altro legno con Acerbi, sono andati sotto per la rete di Christian Pulisic. Una rete difesa fino alla fine da tutta squadra di Massimiliano Allegri, ma è stato Mike Maignan a mettere il sigillo definitivo sulla partita, neutralizzando dal dischetto Hakan Calhanoglu.

Il turco si è fatto ipnotizzare dal francese, che lo ha tratto in inganno invitandolo a tirare proprio dove voleva. Maignan così ha fatto esultare un intero popolo. Ha messo le mani sul derby e in queste ore, inevitabilmente, non si sta facendo altro che parlare di lui.

Milan, il punto sul futuro di Maignan: parla Jacobone

L’ex Lille ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il rischio di perderlo a zero è sempre più concreto: “Le speranze, ad oggi, sono ancora basse sulla prosecuzione del rapporto tra il Milan e Mike Maignan“, ha affermato Alessandro Jacobone sul proprio profilo X, dove ha fatto un punto sul futuro del francese.

Nonostante il lavoro di #Allegri sul giocatore e la volontà della dirigenza rossonera di sedersi al tavolo per il rinnovo, non me la sento di rassicurare i tifosi che mi seguono: le speranze, ad oggi, sono ancora basse sulla prosecuzione del rapporto tra il Milan e Mike #Maignan.… pic.twitter.com/KWWePDm9bf — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) November 24, 2025

“Dopo l’accordo raggiunto sulla base di 5,2 milioni + bonus, sono infatti seguiti tre lunghi mesi di silenzio”, prosegue il giornalista che mette in guarda il Milan: “Oltre al Chelsea, che si era già affacciato quest’estate, c’è un’altra squadra pronta a offrirgli 7 milioni di ingaggio”.

Ma tra il Milan e Mike Maignan non è ancora finita: “Mister Allegri sta cercando di lavorare sul giocatore, ribadendogli la sua centralità e affidandogli la leadership a cui Mike tiene molto per carattere. Ma è proprio il suo carattere – o meglio, il suo orgoglio ferito – l’ostacolo principale che il Milan dovrà provare a superare. Sarà compito di Tare provarci, attendiamo sviluppi”. Non ci resta che aspettare, incrociando le dita…