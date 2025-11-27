Il segreto di Maignan: è tornato al top grazie ad un cambiamento

Il portiere francese lavora in modo differente in questa stagione: ecco cosa è cambiato a Milanello.

Un grande protagonista della vittoria del Milan contro l’Inter è certamente Mike Maignan. Ha compiuto alcune parate decisive, in particolare quella sul calcio di rigore di Hakan Calhanoglu.

La sua prestazione ha rinnovato nei tifosi la speranza che il portiere francese possa prolungare il proprio contratto con il club, cosa che continua a rimanere difficilissima. La trattativa tra le parti non è ripartita, anche l’ex Lille e il suo entourage sono risentiti per come si era comportata la dirigenza a inizio 2025: dopo l’accordo verbale raggiunto per il rinnovo, ha preso tempo invece di formalizzare. Mossa che non è affatto piaciuta e che oggi il Diavolo sta pagando caro, perché MM16 sembra destinato ad andarsene a parametro zero.

Milan, novità Maignan: cos’è cambiato in allenamento

In questa stagione Maignan è tornato a esprimersi ad alti livelli con costanza. Merito anche del lavoro svolto assieme a Claudio Filippi, nuovo preparatore dei portieri che è arrivato a Milanello con l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul Mike 2025/2026: “Maignan con Filippi sembra migliorato soprattutto mentalmente e dà nuovamente l’impressione di essere un portiere carismatico. Ed è tornato a fare parate decisive. Chi vive Milanello fa notare che in questa stagione Mike in allenamento fa meno cose ma in modo più preciso e anche questa può essere una chiave. Filippi è un preparatore molto analitico, che cura il gesto tecnico, la postura dei portieri“.

Il lavoro fatto con Filippi ha aiutato l’estremo difensore francese a giocare ad alto livello in questo inizio di stagione. Ha anche parato due calci di rigori a specialisti come Dybala e Calhanoglu, interrompendo un lungo digiuno e zittendo qualche critico. Allegri ha rivelato che lo stesso preparatore è stato importante per la permanenza di Maignan, che evidentemente si fida molto di Filippi e risponde positivamente al tipo di lavoro che viene proposto durante la settimana a Milanello.

Sarebbe un vero peccato per il Milan perdere a parametro zero un portiere come Mike. Bayern Monaco e Chelsea sono le soluzioni estere più quotate. In Italia alcune fonti giornalistiche hanno dato che Juventus e Inter come società interessate. Se sarà davvero addio, speriamo che l’ex Lille preferisca lasciare la Serie A. Brucerebbe vederlo con la maglia di una rivale italiana.