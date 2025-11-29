Milan, ecco il dopo Maignan: doppia opzione a costo zero

Il club rossonero difficilmente riuscirà a rinnovare il contratto del francese: ecco chi lo potrebbe sostituire.

Le parate nel derby vinto contro l’Inter hanno spinto tanti tifosi a invocare nuovamente il rinnovo di Mike Maignan. Com’è noto, il suo contratto scade a giugno 2026 e da mesi non risultano esserci passi in avanti. Il Milan poteva formalizzare l’accordo verbale raggiunto a inizio anno, però non lo ha fatto e questo ha indispettito sia il portiere sia il suo entourage. Ora è difficile ricucire i rapporti e trovare una nuova intesa.

La dirigenza del Milan deve comunque provarci, perché il francese è il capitano della squadra e un estremo difensore di assoluto valore. Perderlo a parametro zero sarebbe un vero peccato. Ci sono più società in agguato per assicurarselo, ad esempio Chelsea e Bayern Monaco, ma anche la Juventus ci sta pensando.

Calciomercato Milan, addio Maignan: chi per sostituirlo?

Chiaramente, il Milan sta già valutando alcuni portieri per prepararsi alla probabile sostituzione di Maignan. Vengono monitorati sia profili che giocano in Serie A, come Elia Caprile del Cagliari, sia alcuni che giocano all’estero. Ad esempio, Noah Atubolu, tedesco classe 2002 del Friburgo che il contratto in scadenza a giugno 2027. Ci sono diversi nomi nella lista di Igli Tare e Geoffrey Moncada.

C’è chi vorrebbe che il Milan desse fiducia al giovane Lorenzo Torriani, classe 2005 cresciuto nel settore giovanile rossonero. Dalla scorsa stagione è nel giro della Prima Squadra, anche nel ruolo di terzo portiere e dunque con pochissimo spazio a disposizione. Anche se non si possono dare giudizi completi prima di averlo visto all’opera con continuità in Serie A, Torriani sembra essere un estremo difensore dal buon potenziale e che sarebbe interessante vedere all’opera con regolarità.

Ovviamente, diventare titolare del Milan dall’oggi al domani sembra complicato, però il club deve studiare bene come farlo crescere e non perderne il controllo. Oltre a Torriani, in casa rossonera c’è un altro giovane portiere con tanto talento: Alessandro Longoni, classe 2008 che gioca nella Primavera e che è stato protagonista con l’Italia al Mondiale Under 17.

Il Milan sembra essere messo bene come portieri per il futuro, anche se a breve termine è normale che la dirigenza pensi a qualcuno di più esperto per l’eventuale sostituzione di Maignan. Nei prossimi mesi il quadro sarà più chiaro.