L’allenatore rossonero farà qualche cambiamento dell’undici titolare del prossimo match in calendario: vediamo quali potrebbero essere.

Dopo essersi affrontate in Serie A, Lazio e Milan si preparano ad affrontarsi di nuovo. Giovedì è in programma il match degli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2025/2026. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, gara secca: chi vince si qualifica ai Quarti e sfiderà la vincente di Bologna-Parma.

Nella recente partita di campionato i rossoneri hanno avuto la meglio imponendosi 1-0 a San Siro, grazie al gol di Rafael Leao al termine di una bella azione che ha visto protagonisti anche Youssouf Fofana e Fikayo Tomori (suo l’assist decisivo al portoghese). La serata ha regalato anche una evitabilissima polemica riguardante un calcio di rigore non assegnato alla squadra di Maurizio Sarri, che per protesta si è chiusa nel silenzio stampa nel post-gara.

Il penalty non c’era, però Aleandro Di Paolo dalla sala VAR ha deciso di chiamare Giuseppe Collu all’on field review. Per fortuna, l’arbitro ha avuto il “coraggio” (diciamo così) di confermare la scelta di non assegnare il rigore, anche se ha sbagliato nel motivare la decisione citando un presunto fallo di Adam Marusic su Strahinja Pavlovic e concedendo così un calcio di punizione al Milan, invece di lasciare il corner alla Lazio. Si poteva gestire tutto meglio, a partire da Di Paolo, che non deva richiamare Collu.

Coppa Italia, Lazio-Milan: le possibili scelte di Allegri

Non ne avrebbe ragione, ma la squadra biancoceleste è arrabbiata per quanto successo a San Siro. Questa rabbia potrebbe spingerla a dare qualcosa in più nella sfida di Coppa Italia di fronte ai suoi tifosi. Il Milan si ritroverà in un ambiente particolarmente caldo e dovrà mettere in campo una prestazione di alto livello per conquistare i Quarti della competizione nazionale.

Massimiliano Allegri vuole andare avanti nella competizione e sarà interessante vedere quali saranno le sue scelte di formazione. Difficilmente farà una rivoluzione totale, anche se qualche cambiamento nell’undici titolare non va escluso. Ad esempio, in difesa è possibile l’impiego di Koni Di Winter dal primo minuto, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Samuele Ricci e Pervis Estupinan. In attacco potremmo vedere Ruben Loftus-Cheek e non Christopher Nkunku in coppia con Rafael Leao.

Ottavi Coppa Italia, Lazio-Milan: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.