Il discorso di Allegri alla squadra dopo Milan-Lazio: parole da brividi

Emerge un interessante retroscena sulla recente vittoria rossonera a San Siro: ecco cosa ha detto Allegri al gruppo.

Dopo il successo nel derby contro l’Inter, il Milan è riuscito ad avere la meglio anche sulla Lazio e ora è in vetta alla classifica della Serie A assieme al Napoli. Primo tempo migliore da parte della squadra di Maurizio Sarri, ma nel secondo quella di Massimiliano Allegri è cresciuta e ha trovato la via del gol grazie a Rafael Leao, ben assistito da Fikayo Tomori.

Tralasciando l’inutile polemica per il calcio di rigore non assegnato ai biancocelesti, il Diavolo ha confermato di essere un gruppo solido e che con il nuovo allenatore sta lavorando nella giusta direzione. Ovviamente, c’è ancora tanto da migliorare in ogni fase del gioco. E sarebbe importante anche recuperare al più presto Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Il primo dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo martedì o mercoledì, mentre per l’attaccante messicano non si sa ancora con certezza la data del rientro.

Milan-Lazio: il retroscena sul post-partita a San Siro

Vincere aiuta a vincere e rafforzano il gruppo squadra, Allegri questo lo sa bene. Ha una grande esperienza e ha vinto tanti trofei in Italia, conosce la ricetta per avere successo e spera di avere tutti gli ingredienti giusti per riportare il Milan a vincere lo Scudetto. Senza sottovalutare Coppa Italia e Supercoppa Italiana, altre competizioni alle quali la società tiene.

Nel post-partita di Milan-Lazio, l’allenatore toscano ha fatto un discorso alla squadra e La Gazzetta dello Sport ha rivelato che il senso è stato “Siete un grande gruppo e sono fiero di voi“. Le parole di Allegri sono state sicuramente apprezzate dai suoi calciatori, con il quale ha cercato di creare un rapporto di fiducia fin dal primo giorno. Questi mesi stanno dicendo che il suo lavoro procede abbastanza bene e che il potenziale di crescita è grande.

Tra l’altro, dopo aver vinto il derby contro l’Inter, si poteva anche temere un calo di tensione e di concentrazione: Allegri ha lavorato affinché non succedesse e sia in allenamento sia in partita ha avuto delle buone risposte. Come abbiamo accennato all’inizio, la Lazio ha certamente disputato un primo tempo migliore rispetto al Milan, ma sostanzialmente ha creato solo due reali pericoli a Mike Maignan.