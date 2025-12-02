Milan, colpo Sergio Ramos: c’è un dettaglio che rende l’affare concreto

Il nome di Sergio Ramos è entrato con forza nelle dinamiche del mercato rossonero, c’è un dettaglio che rende l’affare possibile

Sergio Ramos al Milan non è soltanto un sogno. I rossoneri stanno valutando questa possibilità con grande attenzione, anche se al momento non ci sono stati passi concreti. Ma è un dettaglio rivelato in queste ore che rende questo scenario davvero possibile. Sergio Ramos ha deciso di lasciare il Messico al termine del suo contratto (a fine dicembre) e, confermano diverse fonti, avrebbe espresso il desiderio di misurarsi con la Serie A. La scelta nasce da un mix di motivazioni personali e dalla curiosità di seguire un percorso simile a quello dell’amico Luka Modric, sempre più influente nel nuovo ciclo del Milan.

Conferme su Sergio Ramos

Tuttosport ha rilanciato l’indiscrezione questa mattina con il titolo “Sergio Ramos si offre ai rossoneri“. Quest’anno il difensore spagnolo ha giocato in Messico, con il Monterrey, con un contratto che parte da una base di 4 milioni ma che ha una serie di bonus ricchissimi. Il quotidiano aggiunge che dal Milan per ora non arrivano segnali caldi, come già per Thiago Silva. Due piste che restano però idee dentro un mercato dove la programmazione guida ogni strategia. La necessità di un centrale a gennaio resta concreta, soprattutto per alzare il livello di un reparto che finora ha fatto bene ma che necessità di qualcosa in più e non solo a livello numerico.

Sergio Ramos al Milan, il punto di Matteo Moretto

A fare chiarezza sulla situazione è anche Matteo Moretto, nel suo consueto intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Sergio Ramos, 39 anni, in scadenza col Monterrey il 31 dicembre 2025. Gradirebbe l’idea di poter venire a giocare in Italia”. Ed è questo il dettaglio che può aiutare il Milan in questa possibilità: la volontà del giocare di venire in Italia, forse anche grazie a Luka Modric. Poi aggiunge: “Non ci sono ancora trattative con i club italiani, è molto presto ancora e non c’è solo l’Italia: Ramos ha uno stipendio molto molto importante e le cifre che si porta dietro sono comunque importanti“. Un tassello determinante, che restringe il campo dei club in grado di sostenere un contratto così impegnativo. Il giornalista ha poi spiegato: “Non tutti i club possono avvicinarsi. 39 anni ma ha un palmares che conosciamo tutti, è integro fisicamente. Conterà anche il progetto sportivo per cercare di arrivare in forma verso la fine della stagione“.