Rigore Milan-Lazio, l’audio integrale fra arbitro e VAR: il verdetto definitivo

Ha fatto discutere quanto successo nel finale della partita di Serie A disputata a San Siro sabato scorso: ecco la verità assoluta.

Il Milan ha sconfitto la Lazio nell’ultima giornata di campionato, ma purtroppo nel post-partita è nata una polemica assurda e non necessaria. Oggetto della discussione il calcio di rigore non concesso ai biancocelesti dopo l’on field review dell’arbitro Collu, che è andato contro quanto gli era stato segnalato da Di Paolo dalla sala VAR.

L’ex fischietto Luca Marelli a DAZN era stato chiaro nella sua spiegazione: “Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l’estrema vicinanza dei giocatori, perché Il braccio non si muove verso la palla, e perché Pavlovic cerca di guardare qualcosa, ma è di spalle“. Era già tutto chiaro dalle immagini, poi c’è stata questa spiegazione a togliere ogni dubbio. Eppure, la Lazio si è chiusa nel silenzio stampa, limitandosi a pubblicare un imbarazzante post sui social network, e chi voleva fare cagnara ha fatto cagnara. Un classico.

Open VAR su Milan-Lazio: cosa si sono detti Di Paolo e Collu

Aleandro Di Paolo è stato fermato per un turno e poi ripartirà dalla Serie B, questa è la decisione dell’AIA e dice tutto. Il VAR ha sbagliato a richiamare l’arbitro alla on field review per un episodio che era già stato correttamente valutato dall’arbitro in campo: niente calcio di rigore, semplicemente corner per la Lazio. Invece, dopo la OFR, Collu ha anche fischiato punizione per il Milan, dato che a suo avviso c’è stato un fallo di Marusic su Pavlovic, che però non sembra esserci.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a DAZN ha parlato in modo netto e ha fatto svanire ogni dubbio: “Non è rigore ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo. Nessuno può mettere in discussione la non punibilità di questo tocco di mano: la palla è a 30 centimetri, è una cannonata, il giocatore è in contrasto, il fatto che sia un tiro in porta non cambia nulla“.

A Open VAR è anche emerso quanto si sono detti Collu e gli assistenti in sala VAR.

Sala VAR: “Ti consiglio una OFR per possibile calcio di rigore. Prima questa, fagli vedere il punto di contatto, poi tutta la dinamica”.

Sala VAR: “È un tiro in porta, comunque poi lo valuterà. Perché lui allarga anche il gomito”.

Sala VAR: “Ti faccio vedere il punto di contatto poi la dinamica, ok? Questo è il punto di contatto di Pavlovic. Ti faccio vedere anche altre camere. Te lo faccio vedere in dinamica”.

Arbitro Collu: “Lui va in opposizione col gomito, aspetta un attimo. Però c’è il fallo di Marusic che lo trattiene prima del fallo di mano”.

Sala VAR: “Ti faccio vedere tutta la dinamica così lo valuti tu”.

Arbitro Collu: “Fammi vedere anche la tempistica di Marusic che trattiene. Perfetto, c’è la maglia tirata. Io fischio fallo per la difesa”.

Sala VAR: “Sì ti sto seguendo. È una tua decisione”.

Arbitro Collu: “Spiego anche che c’è il fallo di mano, ma che c’è il fallo prima”.

Sala VAR:“ Lui sta davanti però secondo me, però è una scelta sua. Per me non può essere”.

Collu ha fatto bene a non assegnare il calcio di rigore alla Lazio, però ha commesso comunque un errore nel fischiare fallo a Marusic. Doveva semplicemente far riprendere la partita dal calcio d’angolo per la Lazio. Si poteva gestire meglio la situazione, però il penalty sarebbe stato uno sbaglio enorme. Poi, come spesso avviene, a seconda della squadra che si tifa l’episodio viene giudicato a piacimento da giornalisti e tifosi. L’onestà intellettuale è un optional.

Anche chi non c’entra niente con Milan e Lazio ha sentito il dovere di dire che era rigore, dimenticandosi di parlare quando la propria squadra del cuore è stata favorita da uno o più episodi arbitrali. Questo è il livello della discussione. Triste.