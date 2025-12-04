Il Milan fa sul serio per Thiago Silva: pronto il contratto

Il club rossonero sta riflettendo sulla possibilità di riportare in Italia il difensore brasiliano: non è più giovanissimo, ma potrebbe essere una risorsa.

L’ingaggio di Luka Modric si è rivelato un vero affare per il Milan, che si è ritrovato un giocatore pronto ad essere titolare e leader della squadra. Qualcuno temeva che l’età avanzata sarebbe stata un problema, però il 40enne croato ha dimostrato di essere integro fisicamente e di poter fare ancora la differenza. Vedendo le sue prestazioni, normale pensare anche ad altri possibili innesti di esperienza in linea con le necessità di Massimiliano Allegri.

Per la prossima estate si è già parlato di Robert Lewandowski, il cui contratto con il Barcellona scade a giugno 2026. Dopo un colpo a parametro zero proveniente dal Real Madrid, il club rossonero potrebbe metterne a segno un altro proveniente da un’altra big della Liga. E da settimane continuano a trapelare rumors pure su un eventuale ritorno di Thiago Silva, che di anni ne ha 41 e che può liberarsi dal Fluminese dopo fine dicembre 2025.

Calciomercato Milan, torna Thiago Silva? Le ultime news

Tra i tifosi c’è chi vede positivamente l’eventuale ritorno del difensore brasiliano, sia perché ha lasciato bei ricordi sia perché nella retroguardia farebbe comodo un centrale di esperienza. Anche se non è più giovanissimo, Thiago Silva sembra stare bene dal punto fisico: nel 2025 ha disputato 43 partite, 42 da titolare e 1 da subentrato.

Secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, il Milan starebbe pensando realmente al ritorno del giocatore. Quella che inizialmente sembrava solo una suggestione affascinante, sta iniziando a diventare qualcosa di più concreto. Dentro la società c’è un dibattito aperto su questa operazione e la corrente di pensiero favorevole all’ingaggio di Thiago Silva sta prendendo sempre più forza.

Un punto di incontro potrebbe essere quello di offrire al brasiliano un contratto di 6 mesi, da gennaio a giugno 2026. È rimasto molto legato al Milan, che ha lasciato nell’estate 2012 dopo esserci arrivato nel gennaio 2009. Tornerebbe volentieri a giocare in Europa, anche per ragioni familiari: il figlio 17enne Isago gioca nel Chelsea, col quale ha appena firmato un contratto da professionista.

Thiago Silva sogna anche la convocazione nella nazionale brasiliana per il Mondiale 2026. La Seleçao è guidata da Carlo Ancelotti, allenatore che conosce molto bene. Sicuramente le richieste non mancheranno al giocatore, che vuole chiudere in bellezza una carriera fatta di tante soddisfazioni.