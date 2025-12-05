La sentenza sul mercato del Milan: decisione presa per gennaio

I tifosi rossoneri si aspettano qualche colpo nella finestra invernale del calciomercato: ecco le ultime notizie.

Il Milan è in linea con l’obiettivo di arrivare nelle prime quattro posizioni della Serie A, però mancano ancora tante partite e può succedere di tutto. Per aumentare le chance di qualificarsi alla prossima Champions League e di vincere lo Scudetto, potrebbe essere utile intervenire nel mercato di gennaio.

A Massimiliano Allegri farebbe avere un difensore centrale esperto, un esterno destro capace di rimpiazzare bene Alexis Saelemaekers e un attaccante in grado di garantire un buon numero di gol. Tre innesti che renderebbero più forte e profondo il suo gruppo. I tifosi sperano che la società si muoverà in questa direzione, dando all’allenatore tre rinforzi di buon livello.

Calciomercato Milan: cosa faranno Tare, Moncada e Furlani?

In questa stagione il Milan non può contare sui ricchi incassi derivanti dalla partecipazione alla Champions League, dunque deve stare attento al bilancio. Già con le operazioni di mercato fatte l’estate scorsa si è messa in una buona situazione, però a gennaio difficilmente farà investimenti particolari. Il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada cercheranno di sfruttare le occasioni che potrebbero portare benefici alla squadra di Allegri.

Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha spiegato quella che sarebbe la situazione in casa rossonera: “Se non ci saranno cessioni non ci saranno acquisti. Ma io l’ho sempre detto, ma quando mai spenderemo 20 milioni per un difensore o per l’attaccante. Se non si portano a casa soldi, soldi non verranno messi nella campagna acquisti di gennaio, a meno che ci sia qualche prestito, qualche opportunità del genere, ma investimenti, se non ci saranno cessioni, trapela dal Milan che non saranno fatti“.

Vendere e incassare per poter investire nella sessione invernale del calciomercato, altrimenti nuovi giocatori potranno arrivare solamente in prestito. Questo risulta a Pellegatti e non solo. Una versione che non sorprende affatto, era già abbastanza chiaro, anche se è normale che i tifosi sperino sempre in qualche colpo importante.

Un giocatore dato in uscita che potrebbe teoricamente portare soldi nelle casse del Milan è Santiago Gimenez, però la sua agente Rafaela Pimenta ha smentito i rumors su una possibile partenza. Il nazionale messicano rimane convinto di rimanere in rossonero, nonostante l’interesse di squadre della Premier League.