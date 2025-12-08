Pubblicamente non si sbilancia granché, ma Allegri vorrebbe qualche rinforzo nel mercato invernale: uno lo ha già segnalato alla dirigenza.

I tifosi sognano lo Scudetto e sperano che per conquistarlo il Milan aggiunga qualche giocatore alla squadra a gennaio. A Massimiliano Allegri farebbero comodo almeno un paio di innesti per avere più alternative e aumentare il livello dell’organico.

Com’è noto, ci sono tre ruoli nei quali sarebbe utile intervenire: difensore centrale, esterno destro, attaccante. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, un nuovo attaccante può arrivare solo se parte Santiago Gimenez. Ma recentemente la su agente Rafaela Pimenta ha smentito che il nazionale messicano possa lasciare Milano a metà stagione. Vedremo se sarà davvero così o se il trasferimento si concretizzerà.

Milan, se partisse Gimenez chi arriverebbe?

Nonostante la presa di posizione dell’agente di Gimenez, il Milan sta continuando a monitorare alcuni centravanti. Non è facile comprare a buon prezzo un bomber nella sessione invernale del calciomercato. L’ultima volta è arrivato proprio El Bebote, che aveva iniziato bene la sua avventura in maglia rossonera e che poi è andato incontro a varie problematiche. In questa stagione con 0 gol in Serie A e 1 in Coppa Italia ci si è messo anche un infortunio alla caviglia sinistra che lo sta tenendo fuori da oltre un mese.

Uno degli attaccanti che piacciono al Milan è certamente Moise Kean, che in questa stagione non sta riuscendo a incidere come nella passata e a risollevare la Fiorentina dall’ultimo posto della classifica della Serie A. Chiaramente, è difficile pensare che il club toscano venda proprio uno dei giocatori più importanti della squadra a gennaio, però al tempo stesso dovranno essere prese decisioni drastiche e puntare solo su chi ha forti motivazioni nel continuare a vestire la maglia viola.

Secondo quanto spiegato da calciomercato.it, portare via Kean da Firenze sarà complicato: la dirigenza lo considera un patrimonio tecnico ed economico. Ma il Milan monitora con attenzione la situazione.

Da ricordare che l’attaccante italiano ha un buon rapporto con Massimiliano Allegri, con il quale ha lavorato alla Juventus. Inoltre, è molto amico di Rafael Leao, con il quale condivide anche la passione per la musica. Kean non dovrebbe avere problemi a integrarsi nello spogliatoio rossonero, se dovesse davvero arrivare a Milano.

Oggi non c’è nessuna trattativa e, senza la cessione di Gimenez, probabilmente non ce ne sarà mai una. Non per gennaio, almeno. Va sottolineato che nel contratto dell’ex Juve c’è una clausola di risoluzione da ben 62 milioni di euro, ma è valida solo a luglio. Comunque oggi nessuno investirebbe tale cifra, se non società della Saudi Pro League. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane.