Milan, stringe i denti e parte per Torino: è a disposizione di Allegri

Aggiornamento importante sulle condizioni del numero 11 rossonero nella giornata di Torino-Milan.

Il Napoli e l’Inter hanno vinto, altre rivali della corsa Champions-Scudetto hanno compiuto passi falsi, quindi per il Milan è fondamentale vincere stasera. La trasferta a Torino è insidiosa e da non sottovalutare, ma la squadra di Massimiliano Allegri ha tutte le carte in regola per uscire dal campo con 3 punti preziosi che la riporterebbero in vetta alla classifica della Serie A assieme al Napoli di Antonio Conte.

I rossoneri si sono presentati in Piemonte senza Youssouf Fofana, Zachary Athekame e Santiago Gimenez. E inizialmente non c’era neppure Christian Pulisic, alle prese con un attacco febbrile. Davvero sfortunato l’ex Chelsea, che in questa stagione ha dovuto fermarsi più volte per problemi di vario tipo. La febbre proprio non ci voleva.

Verso Torino-Milan: le condizioni di Pulisic

In queste ore è arrivata una notizia positiva: Pulisic sta meglio e ha raggiunto il resto della squadra a Torino. Le sue condizioni di salute verranno tenute d’occhio durante la giornata e poi verrà deciso se portarlo in panchina oppure no.

In ogni caso, sembra essere Christopher Nkunku il prescelto per affiancare Rafael Leao in attacco nel 3-5-2 di Allegri. Il francese non è riuscito a convincere finora e in casa Milan ci si aspetta una prestazione di alto livello da un giocatore che è stato pagato 37 milioni di euro più 5 di bonus. Ricordando quello che aveva fatto al Lipsia, è stato abbastanza deludente il rendimento avuto da Nkunku in questa prima fase della sua esperienza in maglia rossonera. 0 gol in segnati in Serie A, l’unico lo ha realizzato in Coppa Italia contro il Lecce. Vedremo se la partita di Torino sarà l’occasione per vederlo contribuire in maniera più incisiva.

Per sostituire Fofana a centrocampo, invece, sembra che Allegri sia orientato a impiegare Ruben Loftus-Cheek. Spesso schierato da supporto alla punta, tornerà in mediana. La sua fisicità e i suoi inserimenti possono essere dei fattori importanti nel match di stasera.