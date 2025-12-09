Milan, allarme Bartesaghi: arrivano conferme

Il calciatore si è preso una maglia da titolare, ma le big del calcio europeo lo stanno seguendo con interesse: il punto della situazione

Ormai si è preso il posto da titolare. Davide Bartesaghi ha scalzato Pervis Estupinan e anche contro il Torino è partito dal primo minuto. Il giovane italiano si è dunque ripreso il posto dopo essere stato fuori contro la Lazio, giovedì scorso in Coppa Italia.

Massimiliano Allegri nel match contro i biancocelesti dell’Olimpico aveva scelto di fare qualche cambio per far riposare i più stanchi. Contro i granati si è dunque affidato ai suoi migliori uomini, facendo fuori l’ex Brighton, che dopo la disastrosa gara contro il Parma ha di fatto perso il posto.

Posto guadagnato da Davide Bartesaghi, per il quale stravedono il tecnico livornese e il suo staff. Il titolare della fascia sinistra dell’Italia Under 21 di Baldini è diventato dunque l’erede di Theo Hernandez. Cosa succederà adesso sulla fascia sinistra?

Calciomercato Milan, il futuro della fascia: sirene inglesi per Bartesaghi

Davide Bartesaghi solo pochi mesi fa ha rinnovato il proprio contratto con il Milan, firmando fino al 30 giugno 2030 a circa seicentomila euro netti a stagione. Il grande calcio, con le big della Premier League, avevano già bussato alle porte del Diavolo e dell’agente dell’azzurro per chiedere informazioni e per capire se c’erano i margini per un eventuale addio.

Bartesaghi non ci ha pensato due volte e ha deciso di proseguire con il Diavolo. Nella sua testa c’è solo il Milan, ma come conferma Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, in Premier League ci sono diversi squadre che stanno continuando a seguire con attenzione le prestazioni del giovane italiano.

Ve lo abbiamo detto su queste pagine, sulle tracce di Bartesaghi c’è l’Arsenal. Il terzino piace inoltre a Chelsea, Bayern Monaco e Barcellona. Il Milan, dunque, deve stare attento: nella testa del calciatore, al momento, c’è solo il rossonero, colori che vorrebbe continuare ad indossare ancora per parecchi anni.

Sulla sinistra Bartesaghi può diventare il titolare inamovibile. Se in questi mesi dovesse confermarsi, il futuro di Estupinan sarebbe ovviamente segnato. Il sudamericano è dunque pronto a dire addio al Diavolo: servono una ventina di milioni per salutare Milano e l’Italia.

Nel frattempo, il club rossonero si prepara a mettere le mani su Arizala, esterno colombiano preso dall’Independiente Medellin.