Lo scambio fra Lucca e Loftus-Cheek si può fare: c’è solo un nodo da sciogliere

Il nome di Lucca continua ad essere un’idea concreta per l’attacco del Milan: l’affare si potrebbe fare con uno scambio clamoroso

Il Milan è interessato all’acquisto di un attaccante nel mercato di gennaio. La società valuta diversi profili, muovendosi su più fronti: sia per giocatori pronti subito che per potenziali investimenti a lungo termine. La volontà è aggiungere un attaccante funzionale, soprattutto se dovesse arrivare un segnale diretto su una possibile uscita di Santiago Gimenez. In questo quadro, il nome di Lorenzo Lucca, anticipato da MilanLive il 6 novembre scorso, è entrato con forza nelle discussioni interne, pur restando al momento soltanto un’idea se dovessero incastrarsi una serie di pezzi.

Lo scambio fra Lucca e Loftus-Cheek solo in un caso

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha illustrato i passaggi principali che accompagnano questa pista: “Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri”. Da qui nasce l’idea di uno scambio con Loftus-Cheek. Il nodo principale riguarda la formula: Lucca è in prestito al Napoli dall’Udinese, e un’operazione di scambio si potrebbe fare solo in un caso: “Un ipotetico scambio di prestiti si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattare Lucca a gennaio”. Da qui la necessità di attendere segnali concreti dagli azzurri, che valutano i pro e i contro prima di intervenire in modo definitivo.

Il secondo elemento riguarda la posizione del Napoli, punto chiarito dallo stesso Moretto: “Il Napoli storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente come il Milan“. Una resistenza comprensibile, soprattutto alla luce della crescita del centravanti nelle ultime settimane. Ma il profilo di Loftus-Cheek potrebbe convincere il Napoli a mollare la presa perché l’inglese è un giocatore che ricopre più ruoli e che può tornare molto utile ad Antonio Conte, alle prese con gli infortuni di De Bruyne e di Zambo Anguissa. Fra Loftus-Cheek e Lucca però c’è una grossa differenza di valutazione, e questo è un altro nodo da sciogliere. In ogni caso, come sottolineato anche da Moretto, tutto ruota intorno alla cessione di Gimenez.