Lo scambio fra Lucca e Loftus-Cheek si può fare: c’è solo un nodo da sciogliere

Il nome di Lucca continua ad essere un’idea concreta per l’attacco del Milan: l’affare si potrebbe fare con uno scambio clamoroso

Il Milan è interessato all’acquisto di un attaccante nel mercato di gennaio. La società valuta diversi profili, muovendosi su più fronti: sia per giocatori pronti subito che per potenziali investimenti a lungo termine. La volontà è aggiungere un attaccante funzionale, soprattutto se dovesse arrivare un segnale diretto su una possibile uscita di Santiago Gimenez. In questo quadro, il nome di Lorenzo Lucca, anticipato da MilanLive il 6 novembre scorso, è entrato con forza nelle discussioni interne, pur restando al momento soltanto un’idea se dovessero incastrarsi una serie di pezzi.

Lorenzo Lucca mentre calcia
Lorenzo Lucca al Milan con lo scambio (ANSA) – Milanlive.it

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha illustrato i passaggi principali che accompagnano questa pista: “Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri”. Da qui nasce l’idea di uno scambio con Loftus-Cheek. Il nodo principale riguarda la formula: Lucca è in prestito al Napoli dall’Udinese, e un’operazione di scambio si potrebbe fare solo in un caso: “Un ipotetico scambio di prestiti si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattare Lucca a gennaio”. Da qui la necessità di attendere segnali concreti dagli azzurri, che valutano i pro e i contro prima di intervenire in modo definitivo.

Lorenzo Lucca attaccante del Napoli in azione palla al piede durante una partita
Il secondo elemento riguarda la posizione del Napoli, punto chiarito dallo stesso Moretto: “Il Napoli storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente come il Milan“. Una resistenza comprensibile, soprattutto alla luce della crescita del centravanti nelle ultime settimane. Ma il profilo di Loftus-Cheek potrebbe convincere il Napoli a mollare la presa perché l’inglese è un giocatore che ricopre più ruoli e che può tornare molto utile ad Antonio Conte, alle prese con gli infortuni di De Bruyne e di Zambo Anguissa. Fra Loftus-Cheek e Lucca però c’è una grossa differenza di valutazione, e questo è un altro nodo da sciogliere. In ogni caso, come sottolineato anche da Moretto, tutto ruota intorno alla cessione di Gimenez.

