Un campione al posto di Maignan: il Milan ci prova, contatti avviati

Nome nuovo e sorprendente per l’eventuale sostituzione di Maignan, il cui rinnovo del contratto continua ad essere lontano.

Il rendimento di Mike Maignan in questa stagione sta facendo venire dei rimpianti a Giorgio Furlani per non aver formalizzato l’accordo verbale che era stato raggiunto per il suo prolungamento contrattuale. Proprio quando era fatta e serviva solo mettere tutto nero su bianco, l’amministratore delegato del Milan ha preferito mettere in standby l’operazione e questo si è rivelato un problema.

Il portiere francese e il suo entourage sono rimasti sorpresi negativamente ed erano pronti a lasciare Milano nel calciomercato estivo. Sfumato il trasferimento al Chelsea, che non ha offerto abbastanza soldi al Diavolo, l’ex Lille è rimasto in rossonero promettendo a Massimiliano Allegri e a Igli Tare il massimo impegno finché farà parte della squadra. Nessuna garanzia, invece, su una nuova trattativa per il rinnovo.

Calciomercato Milan, sostituto Maignan: spunta un nome nuovo

I tifosi sperano che Maignan possa firmare un nuovo contratto ed è probabile che la dirigenza farà un tentativo per farlo rimanere, però in questo momento non si registrano passi avanti. La sensazione è che il nazionale francese lascerà il Milan a parametro zero a fine stagione.

Si stanno facendo tanti nomi di possibili sostituti e in questo momento, ovviamente, non c’è ancora un prescelto. Sono in corso valutazioni di vario tipo su più profili ed è probabile che, in caso di conferma dell’addio di Maignan, una decisione definitiva sul sostituto venga presa solamente a marzo-aprile.

In Italia è stato fatto più volte il nome di Elia Caprile, il quale sta facendo bene con il Cagliari, che lo valuta circa 25 milioni di euro. All’estero un portiere seguito con interesse è Noah Atubolu, 23enne tedesco del Friburgo con un contratto in scadenza a giugno 2027. Anche l’Inter lo ha inserito nella propria lista, potrebbe scatenarsi un derby di mercato.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Sacha Tavolieri su sky-sport.ch, il Milan starebbe considerando anche un portiere di esperienza come Alisson Becker. Contatti già avviati con i rappresentanti del 33enne brasiliano, legato al Liverpool da un contratto che scade a giugno 2027. Anche se l’ex Roma è ancora il titolare della porta, i Reds sono aperti a discutere la sua cessione nel prossimo calciomercato estivo. Hanno già in casa il sostituto, ovvero Giorgi Mamardashvili, pagato 30 milioni di euro.

Considerando età e situazione contrattuale, Alisson può lasciare Liverpool per un prezzo contenuto. Per quanto riguarda lo stipendio, il brasiliano percepisce circa 5 milioni di euro netti annui. Il Milan potrebbe garantirgli una cifra simile. La dirigenza si è mossa con anticipo, vedremo se sarà proprio l’ex Roma a rimpiazzare Maignan. Certamente, sarebbe un’ottima aggiunta alla squadra, sia per le sue abilità tra i pali sia per le sue doti da leader e la sua esperienza.