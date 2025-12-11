Sorpresa Milan: primi contatti per Zirkzee

I rossoneri ci provano di nuovo per l’attaccante: è tornato di moda dopo aver sfiorato il Milan nell’estate del 2024

Un ritorno di fiamma per l’attacco del Milan. Nelle ultime settimane, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è intensificato l’interesse verso Joshua Zirkzee, obiettivo ad un passo nell’estate del 2024 e tornato ora in cima ai pensieri del club. L’olandese vive un periodo complesso al Manchester United, dopo un avvio segnato da poche occasioni e un rendimento lontano dalle aspettative inglesi. Lo scorso week-end ha segnato il suo primo gol di tutto il 2025. Potrebbe essere la soluzione ideale anche perché è un’opportunità di mercato.

Milan, primi contatti per Zirkzee

Il Milan ha avviato un primo contatto con Kia Joorabchian, passo che certifica l’interesse concreto verso un giocatore valutato in passato e mai uscito dai radar. L’operazione avrebbe una condizione preliminare: la partenza di Gimenez. L’attaccante messicano continua a convivere con un fastidio alla caviglia sinistra che lo tiene lontano dal campo da fine ottobre, con tempi di recupero non del tutto chiari.

Alcuni club tedeschi seguono con attenzione la situazione, mentre a Manchester non escludono la cessione di Zirkzee. Lo United prenderebbe in considerazione un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 35 milioni in caso di qualificazione alla Champions. Il Milan preferirebbe un diritto, posizione che crea distanza nella trattativa. Anche il calendario complica la struttura del possibile accordo.

Gli altri due nomi sul taccuino di Tare

Lo United non acconsentirebbe alla cessione nelle prime settimane di gennaio, perché le assenze di Mbeumo e Diallo saranno indisponibili perché occupati dalla Coppa d’Africa. L’addio di Zirkzee verrebbe autorizzato solo negli ultimi giorni del mercato invernale. Da qui l’attesa del Milan, che invece ha fretta di mettere a disposizione di Allegri il rinforzo giusto. Inoltre, c’è anche da considerare la concorrenza della Roma, più avanti nei contatti. La formula d’acquisto, le tempistiche e la concorrenza: sono questi i tre ostacoli che separano i rossoneri dall’olandese.

Nel frattempo, restano attivi altri nomi nella lista del ds Tare: Icardi come idea audace, Fullkrug come opzione più accessibile. Il club cerca un profilo esperto, pronto a inserirsi senza pretendere un posto fisso e utile per completare il reparto. La coppia Leao-Pulisic tornerà comunque al centro del progetto. Per lo scudetto servono alternative affidabili, dal punto di vista numerico ma anche delle caratteristiche, mentre Allegri attende segnali da Nkunku e dal possibile rilancio di Gimenez se rimanesse in rossonero.