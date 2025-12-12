Recupero difficile per Milan-Sassuolo: Allegri ne perde tre

Tre giocatori oggi a Milanello si sono allenati ancora a parte: difficile il loro rientro per la partita contro il Sassuolo

Da Milanello arrivano novità in merito agli infortunati. Come anticipato, Zachary Athekame è oggi rientrato in gruppo, questo significa che potrà essere convocato per la gara Milan-Sassuolo di domenica. Lo svizzero è un ritorno importante perché garantisce ad Allegri un’alternativa a Saelemaekers. L’allenatore rossonero in quella posizione ha provato Loftus-Cheek nelle ultime uscite, e anche con un buon risultato, e chissà che non possa diventare una risorsa in quel ruolo. Non ci sono invece buone nuove per quanto riguarda gli altri infortunati.

Tre assenti per Milan-Sassuolo

Anche oggi infatti hanno lavorato a parte Rafael Leao, alle prese con un’infiammazione muscolare dopo Torino-Milan, Youssouf Fofana e ancora Santiago Gimenez. Il portoghese non ha riportato lesioni dopo lo stop di lunedì ma c’è grande cautela in vista della Supercoppa Italiana, anche per questo Allegri e lo staff non hanno intenzione di rischiare. Lo stesso si può dire di Fofana: si è fatto male prima della Coppa Italia contro la Lazio, ha saltato quella sfida e anche quella dell’Olimpico, sarebbe dovuto rientrare per domenica ma, ad oggi, si va verso il no visto che ha fatto ancora personalizzato.

Mistero Gimenez

Sta diventando un mistero la questione Gimenez. L’ultima partita del messicano risale a fine ottobre a Bergamo contro l’Atalanta. Lui stesso sui social ha annunciato l’infortunio alla caviglia, ma Allegri di recente ha detto che in realtà è a posto. Non è quindi chiaro qual è il motivo che costringe l’ex Feyenoord a non essere ancora a disposizione dopo oltre un mese. Probabile che, come nel caso di Leao e Fofana, si farà di tutto per portarlo in Arabia Saudita per la Supercoppa, ma è chiaro che le voci di mercato intorno a Gimenez alimentano il malcontento dei tifosi.