Rimpianto Milan, l’annuncio è una mazzata per i rossoneri

La squadra di Allegri è stata danneggiata da un errore arbitrale nel secondo tempo di Milan-Sassuolo: ecco cosa è successo e il parere di Marelli.

La maledizione delle neopromosse continua per il Milan, incapace di battere il Sassuolo dopo aver già fallito contro Cremonese (sconfitta) e Pisa (pareggio). A San Siro la squadra di Massimiliano Allegri non è andata oltre un 2-2, tra delusione, rimpianti e rabbia.

Di positivo c’è certamente la doppietta di Davide Bartesaghi, che ha realizzato i suoi primi gol con la maglia della Prima Squadra rossonera. Purtroppo, non sono bastati per conquistare una vittoria che avrebbe tenuto il Diavolo in testa alla classifica della Serie A prima di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Sicuramente non manca un po’ di nervosismo per una incomprensibile decisione presa sul risultato di 2-1, quando a Christian Pulisic è stato annullato il gol del 3-1 tra l’incredulità generale.

Gol annullato a Pulisic: cosa è successo a San Siro

Era il 58′ quando Pulisic metteva in rete il pallone servitogli di testa da Pavlovic, ma il gol non è stato convalidato a causa di un presunto fallo di Loftus-Cheek su Candè. Le immagini video mostrano che l’ex Chelsea tocca l’avversario, ma non c’è nessuna spinta così vigorosa da provocarne la caduta. Candè si è buttato a terra e l’arbitro Crezzini ha abboccato, con una valutazione completamente errata.

Luca Marelli a DAZN ha analizzato così l’episodio: “Lascia molto molti dubbi. L’arbitro fa completare l’azione e poi fischia. È un’azione di campo, il VAR non può intervenire. Un contatto c’è stato, Loftus appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo, ma non vedo nessuna spinta. Questa rete non doveva essere annullata. Non c’era poi nessun fuorigioco da segnalare“.

Milan danneggiato in quell’occasione, era chiaro da subito e l’ex arbitro Marelli ha analizzato correttamente l’azione. Se poi qualcuno vuole dire che Crezzini ha preso la decisione giusta, va benissimo, ormai vale tutto. C’è anche la favoletta intitolata “Milan aiutato dagli arbitri” raccontata da gente che nulla capisce di calcio e che non guarda le partite. Dato che è da diverse stagioni che la squadra rossonera viene più danneggiata che favorita, e il bilancio è pesantemente a sfavore. Ovviamente, non basta l’episodio raccontato per spiegare la mancata vittoria contro il Sassuolo a San Siro.