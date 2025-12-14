La rivelazione sull’attaccante gela il Milan, ora si complica tutto

Un attaccante accostato al club rossonero potrebbe trasferirsi in un’altra squadra: ecco cosa ha dichiarato l’esperto di mercato Matteo Moretto.

Da settimane il Milan sta giocando senza un vero centravanti, dato che Santiago Gimenez è rimasto ai box a causa di un problema alla caviglia sinistra. Il nazionale messicano salterà anche la partita contro il Sassuolo e Massimiliano Allegri spera di poterlo convocare per l’impegno di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Da capire cosa succederà a gennaio.

Anche se l’agente Rafaela Pimenta ha dichiarato che Gimenez non ha intenzione di lasciare Milano, non è detto che alla fine non andrà diversamente. L’ex Feyenoord ha richieste dalla Premier League e della Bundesliga, se la società rossonera dovesse comunicargli l’intenzione di non confermarlo potrebbe valutare altre opzioni per il suo futuro. Nel frattempo, Igli Tare e Geoffrey Moncada stanno monitorando altri attaccanti. Ad Allegri farebbe comodo un rinforzo nel ruolo, soprattutto se El Bebote dovesse deludere dopo il rientro dall’infortunio.

Calciomercato Milan, un attaccante verso la Serie A con un’altra maglia?

Oggi è difficile dire quale centravanti abbia maggiori chance di approdare a Milano. Sono trapelati diversi nomi. Uno di quelli che vengono maggiormente menzionati è Niclas Fullkrug, in uscita dal West Ham e che potrebbe trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da dire che il tedesco ha 32 anni, a Londra ha deluso e fisicamente non è super affidabile. Per quanto riguarda lo stipendio, Fullkrug percepisce circa 3,7 milioni di euro netti annui (bonus compresi).

Un altro centravanti che si potrebbe trasferire in prestito è Joshua Zirkzee, approdato al Manchester United nel mercato estivo 2024 dopo un lungo corteggiamento da parte del Milan. A fare la differenza furono soprattutto le ricche commissioni che il club inglese decise di pagare all’entourage dell’allora stella del Bologna, volato in Inghilterra per circa 42 milioni di euro. Ha firmato un contratto fino a giugno 2029 che prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti annui, bonus inclusi.

Zirkzee ha deluso al Manchester United e di recente anche lui è stato accostato al Milan. Però c’è un altro club della Serie A che spinge per riportarlo in Italia: la Roma. Il giornalista Matteo Moretto ne ha parlato sul suo canale YouTube: “La Roma è forte su Joshua Zirkzee, è il profilo che piace più a Gasperini, il primo nome per rinforzare l’attacco. Anche il ds Massara ha confermato nel corso del pre partita di Celtic-Roma. Non sappiamo ancora se lo United lo lascerà partire subito, ma i giallorossi andranno forti in questo mercato di gennaio“. Vedremo se la società giallorossa avrà la meglio nella corsa all’ex Bologna, al quale può garantire la titolarità.