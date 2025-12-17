Fullkrug per sei mesi, poi il grande colpo: è tutto pronto in casa Milan

Il club rossonero potrebbe ingaggiare l’esperto centravanti tedesco e poi piazzare un grande colpo per il mercato estivo: le ultime news.

Negli ultimi giorni si parla insistentemente della possibilità che Niclas Fullkrug arrivi al Milan a gennaio. I contatti tra le parti sono avviati e in questo momento sembra essere il 32enne tedesco il favorito per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il club rossonero avrebbe già praticamente “bloccato” Fullkrug, in attesa di decidere se andare fino in fondo per portarlo a Milano appena inizierà la sessione invernale del calciomercato. Santiago Gimenez non sta bene, la sua caviglia sinistra non è guarita dopo oltre un mese di stop e c’è anche il rischio che debba essere operata. Questa situazione costringe il Milan a intervenire per prendere un nuovo attaccante. L’ex Borussia Dortmund può arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan: ora Fullkrug, in estate un altro attaccante

Fullkrug non ha brillato da quando è approdato al West Ham nel mercato estivo 2024: 2 gol e 3 assist in 29 presenze. Oltre a incidere poco in zona gol, ha accusato alcuni infortuni che lo hanno tenuto fuori per diverso tempo. Normale avere dei dubbi sulla sua tenuta fisica e su quello che potrà fare in caso di eventuale arrivo al Milan.

Non potendo investire grandi cifre, la società rossonera cerca una soluzione a costi contenuti e in questo senso Fullkrug rappresenta un profilo adatto sia alle esigenze economiche sia a quelle tecniche. Il 32enne tedesco è un attaccante forte fisicamente e che può fare quel lavoro che oggi nessun altro sa fare al Milan: tenere palla, fare sponde e farsi sentire nel gioco aereo. Ovviamente, trattandosi di un centravanti, ci si aspetta anche un buon numero di gol.

Oggi Fullkrug sembra essere una “soluzione tampone” per affrontare la seconda parte della stagione e avere un’alternativa a un Gimenez che oggi rappresenta un’enorme incertezza a causa del già citato problema alla caviglia sinistra. Indipendentemente da cosa succederà con l’ex Borussia Dortmund, per il calciomercato estivo l’idea del Milan è quella di prendere un grande colpo in attacco.

In questi giorni è arrivata un’indiscrezione dalla Spagna, fonte Sport.es: il club rossonero sarebbe vicino a un accordo con Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2026 con la Juventus. Arriverebbe a parametro zero. In Italia non ci sono conferme, al momento, però il centravanti serbo piace a Massimiliano Allegri ed è credibile un tentativo del Milan per portarlo alla corte dell’allenatore toscano. Difficilmente Vlahovic rimarrà a Torino. Ora è infortunato e resterà fuori per dei mesi, nel mentre valuterà che scelta fare per il proprio futuro. Le opzioni non gli mancheranno.