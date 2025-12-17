Milan, colpo a rischio: ci provano altri due club

Un obiettivo di mercato della società rossonera è ambito anche da altre squadre: l’affare può saltare? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’assenza di Santiago Gimenez sta durando più del previsto e potrebbe durare ancora a lungo. Era il 7 dicembre quando Massimiliano Allegri in conferenza spiegava “Sta lavorando, speriamo in settimana di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo di riaverlo, abbiamo bisogno di lui“. Evidentemente, la caviglia sinistra del messicano non era così a posto, dato che dopo un recente consulto ad Amsterdam dal professor Gino Kerkhoffs è anche emersa l’ipotesi di sottoporla a un’operazione chirurgica.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più delle condizioni di Gimenez, che intanto non parte per l’Arabia Saudita assieme al resto della squadra, impegnata in Supercoppa Italiana. Stessa sorte per Matteo Gabbia, infortunato al ginocchio sinistro nel match di domenica contro il Sassuolo a San Siro. Nel caso del Bebote, però, si sta parlando anche in chiave calciomercato. Infatti, la dirigenza rossonera sarà costretta a intervenire a gennaio per ingaggiare un altro centravanti. Le incertezze riguardanti l’ex Feyenoord rendono necessario un rinforzo nel ruolo.

Calciomercato Milan, affare Fullkrug: le ultime news

È ormai noto che il Milan stia lavorando per assicurarsi Niclas Fullkrug, 32enne tedesco in uscita dal West Ham. Contatti avviati da giorni e c’è chi parla anche di giocatore già “bloccato”. Per caratteristiche, esperienza e costi potrebbe essere un buon innesto nel reparto offensivo di Allegri. Tuttavia, i vari infortuni e i pochi gol (3) segnati con gli Hammers fanno sorgere dei dubbi.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha spiegato che Fullkrug è stato proposto tramite degli intermediari e che il Milan ha chiesto informazioni. L’idea è quella di fare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, una formula che non comporterebbe un grande esborso di denaro. Chiaramente, la società rossonera dovrebbe coprire il pagamento dello stipendio del centravanti nella seconda metà della stagione e probabilmente pagherà anche qualcosa al West Ham per il prestito.

Fullkrug ha mercato anche in Bundesliga e Romano svela che due squadre tedesche sono pronte per acquistarlo a titolo definitivo. Tuttavia, Fullkrug avrebbe messo in standby queste proposte per dare priorità al Milan, la sua destinazione preferita in questo momento. Indossare la maglia rossonera è qualcosa che lo attira, vedremo se alla fine sarà lui il rinforzo per l’attacco di Allegri.